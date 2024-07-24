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«Сейчас я критикую себя с любовью, а не с ненавистью»: Слава Копейкин о пользе психотерапии

24 июля
2024 год

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24 июля 2024
На третьем курсе вуза у Славы Копейкина началась затяжная депрессия, которая была связана с осознанием всех трудностей и перипетий взрослой жизни. О том, как удалось преодолеть чёрную полосу, актёр рассказал в интервью журналу Hello!

«Сейчас я критикую себя с любовью, а не с ненавистью»: Слава Копейкин о пользе психотерапии

«Просто постепенно ты открываешь для себя, что мир совсем не такой радужный, как тебе казалось. Театр — не храм, родители — не всегда правы, а преподаватели — не боги. Обычный нормальный период становления, максимализм. А театральное училище — место, где ты обтёсываешься, как камень, где постоянно нервы из-за этюдов, постановок, выступлений, отношений с педагогами. Потом уже понимаешь, что всё это мелочи и не стоят переживаний, а в моменте всё кажется важным».

Также Слава отметил, что в последнее время старается уводить самокритичность в рациональное русло: «Есть же рефлексия, а есть руминация — когда ты прокручиваешь в голове одно и то же, но это тебя никуда не приводит.Приходится много над собой работать. В общем, сейчас я себя критикую с любовью, а не с ненавистью. Когда делаешь так, указывая на недостатки, твой внутренний ребенок хочет учиться, не закрывается».
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«Сейчас я критикую себя с любовью, а не с ненавистью»: Слава Копейкин о пользе психотерапии фотографии
«Сейчас я критикую себя с любовью, а не с ненавистью»: Слава Копейкин о пользе психотерапии фотографии
«Сейчас я критикую себя с любовью, а не с ненавистью»: Слава Копейкин о пользе психотерапии фотографии
«Сейчас я критикую себя с любовью, а не с ненавистью»: Слава Копейкин о пользе психотерапии фотографии
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