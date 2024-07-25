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«Друзей стало меньше. Это ударяет по тебе»: Екатерина Варнава о борьбе с депрессией

25 июля
2024 год

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25 июля 2024
В недавнем интервью Сергею Мезенцеву Екатерина Варнава упомянула о тяжёлом и затяжном депрессивном периоде, спровоцированным безработицей и «выпадением из обоймы». В свежем интервью Александру Соколовскому Варнава призналась, что это был страшный период и она постарается сделать всё, чтобы больше не провалиться «в эту яму».

«Друзей стало меньше. Это ударяет по тебе»: Екатерина Варнава о борьбе с депрессией
фото: Екатерина Варнава и Александр Соколовский

«Потому что из неё очень сложно выбраться. И рядом нужны достойные люди, которые тебя не бросят. И есть важный момент... Не то чтобы я сильно публичный человек, но всё равно. Нам не так просто находить друзей. Именно друзей. За последние несколько лет круг моего общения сильно сократился. Друзей стало меньше. Люди, которые меня понимают, вдохновляют, интересны мне — из стало в два раза меньше. Их практически не осталось. Это ударяет по тебе. Оказывается, ты какой-то момент жизни живёшь некоей иллюзией того, что ты нужен и важен. И что люди, которые появляются внезапно в твоей жизни, действительно тебя ценят. На самом деле, конечно, это всё иллюзия. Я сейчас никого не обвиняю. Для них я тоже была иллюзией.

«Друзей стало меньше. Это ударяет по тебе»: Екатерина Варнава о борьбе с депрессией

Без помощи определённого количества людей очень сложно выбраться [из депрессивного состояния]. И я очень хорошо теперь понимаю людей, которые говорят про депрессию. Это надо изучать, это очень важно. Раньше я к таким людям относилась несерьёзно. Ну типа «все депрессии от безделья, найдёшь работу, не будет депрессии». Нет, это очень страшно. Когда у людей апатия и депрессия, это приводит к ужасным последствиям. И окружающие играют важную роль во всём этом. Важно обращать внимание на своих близких. Не стесняться задавать вопросоы, если видишь, что человек в последнее время расшатан. Всё ли в порядке? Чем я могу помочь?»

«Друзей стало меньше. Это ударяет по тебе»: Екатерина Варнава о борьбе с депрессией

Самым эффективным способом борьбы с этим состоянием, впрочем, всё равно является работа. Именно в самый чёрный период своей жизни ведущая и актриса поняла, что на корпоративах можно не только зарабатывать деньги, но и подзаряжаться радостью: «Даже если ты искусственно заполняешь себя надуманными делами — это помогает. И давай посмотрим правде в глаза: я веселю людей, даже если веду частные мероприятия. Это очень сомнительная история — брать на работу депрессивного ведущего. Я в этом состоянии в какой-то момент поняла, что частные мероприятия (дни рождения, юбилеи и корпоративы) мне тоже помогают. Радость посторонних людей меня поддерживает. Какие-то приятные слова, которые мы друг другу говорим. Я вдруг поняла, что я с удовольствием начала фотографироваться с людьми. Не потому что я боюсь это потерять, я просто стала к этому относиться с благодарностью. Что меня приглашают разделить какое-то событие с какой-то семьёй. Раньше мы относились к этой деятельности как к заработку. А я вдруг поняла, что мне это приносит удовольствие. Это мне очень сильно помогало. Сначала я искусственно себе поднимала настроение перед работой, а потом оно начало само подниматься часа за два до начала мероприятия. За что всем этим людям огромное спасибо».

Сейчас у Екатерины наступил очень насыщенный период: она играет в пьесе «Я — Марлен» и готовит на Кипре собственное кабаре-шоу «Drama Queen».
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№ 1
Anna Mur   25.07.2024 - 17:54
Хрусталев был первым кто ее вогнал в депрессию. Только она это отрицает. До коронавируса всем было очень хорошо. До войны было очень всем хорошо. Сейчас морально все истощены. И ее понять можно. читать далее>>
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«Друзей стало меньше. Это ударяет по тебе»: Екатерина Варнава о борьбе с депрессией фотографии
«Друзей стало меньше. Это ударяет по тебе»: Екатерина Варнава о борьбе с депрессией фотографии
«Друзей стало меньше. Это ударяет по тебе»: Екатерина Варнава о борьбе с депрессией фотографии
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