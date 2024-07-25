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«У меня всегда был план “Б”»: Алисия Викандер об увлечении дизайном интерьеров

25 июля
2024 год

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25 июля 2024
Алисия Викандер снялась для обложки британского издания «Elle» и дала интервью, в котором упомянула о своей страсти к дизайну интерьеров. «У меня всегда был план «Б» — я люблю дизайн интерьеров. Ещё одна страсть — дизайн стульев и столов. Эти увлечения понижают уровень напряжения, связанный с киноиндустрией».

«У меня всегда был план “Б”»: Алисия Викандер об увлечении дизайном интерьеров

Неделей ранее, в интервью для сайта шведской компании по производству электрокаров Polestar, Алисия подробнее рассказала о своём увлечении и его истоках. «Я не размышляла о дизайне, когда была ребёнком. Я просто любила строить кукольные домики. Я делала для них мебель, оформляла целые комнаты. А сейчас это одно из моих самых серьёзных хобби. Я люблю делать всё, что связано с созданием собственного пространства. И на протяжении нескольких лет я работала над несколькими проектами».

«У меня всегда был план “Б”»: Алисия Викандер об увлечении дизайном интерьеров
фото: Дизайн Алисии для номера отеля Såstaholm Hotell

Одним из таких проектов стал дизайн номера в отеле Såstaholm Hotell, который находится в пригороде Стокгольма, Тоби. Актриса призналась, что тяготеет к минимализму и практичности в выборе элементов декора. И на её вкусы самым непосредственным образом повлияло не столько её скандинавское происхождение, сколько актёрская работа.

«У меня всегда был план “Б”»: Алисия Викандер об увлечении дизайном интерьеров
фото: Дизайн Алисии для номера отеля Såstaholm Hotell

«Когда я начала путешествовать по работе, у меня годами не было своего дома. Я жила в отелях. И у меня было мало вещей. В воображении я строила пространство мечты, накапливая идеи, которые мне хотелось бы воплотить. Будучи родом из Скандинавии, я, что неудивительно, тяготею к минимализму и определённой эстетике. Но это не обязательно должно быть скучно. Скорее, в основе моих вкусовых предпочтений лежит принцип тщательного и придирчивого отбора элементов дизайна. За многие годы работы я научилась жить без вещей. В юности, естественно, мне хотелось иметь вещи, но чаще всего это были не модные сумки, а предметы антикварной мебели. К тому же, я убеждена, что если появилось что-то новое, надо отказаться от чего-то старого. Мой трёхлетний ребёнок не в восторге от этого принципа, когда дело касается игрушек. Трудно избавляться от вещей. Но как только ты попадаешь в пространство, в котором каждая вещь находится по какой-то причине и имеет смысл, это оказывает на тебя благотворное влияние».
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№ 2
Тульский парень   25.07.2024 - 18:13
хорошее занятие для девушки. когда есть виденье как должно быть, поможет не только в дизайне собственной квартиры. у нас есть кому помочь, народ из дома превращает склад. читать далее>>
№ 1
Anna Mur   25.07.2024 - 17:53
Если есть план, значит будут действия. Затем будет результат) читать далее>>
Всего сообщений: 2
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«У меня всегда был план “Б”»: Алисия Викандер об увлечении дизайном интерьеров фотографии
«У меня всегда был план “Б”»: Алисия Викандер об увлечении дизайном интерьеров фотографии
«У меня всегда был план “Б”»: Алисия Викандер об увлечении дизайном интерьеров фотографии
«У меня всегда был план “Б”»: Алисия Викандер об увлечении дизайном интерьеров фотографии
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