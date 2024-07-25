«Чувствую себя самозванкой»: Алисия Викандер о материнстве в жизни и на экране

Алисия Викандер
и её муж Майкл Фассбендер
воспитывают двоих детей и живут между Лиссабоном и Лондоном, не привлекая к себе лишнего внимания публики. Это одна из самых закрытых пар Голливуда, ловко избегающая откровенных разговоров о личной жизни в публичном пространстве.
Однако изредка Алисия выдаёт мизерную порцию откровения глянцевым журналам. В интервью для свежего выпуска британского «Elle
» актриса призналась, что вторая беременность далась ей сложнее первой. И если бы не привычка регулярно тренироваться, выработанная ещё во время занятий балетом, актриса вряд ли бы так быстро вернулась в форму.
«У всех женщин совершенно разный опыт, но мне вторая беременность далась гораздо сложнее первой. Тренировки облегчили этот процесс. Эти девять месяцев были похожи на марафон, так что физическая сила очень помогает через это пройти. Это так затратно физически, что я преклоняюсь перед каждой женщиной, которая через это проходит. На экране я «рожала» четыре раза, прежде чем сама родила ребёнка. Притворяться — моя работа, но каждый раз, когда мне приходилось «рожать» на съёмках, я извинялась перед присутствующими на площадке женщинами. Чувствую себя в эти моменты самозванкой».
В интервью для сайта
компании Polestar Алисия также рассказала, что её младший ребёнок (который родился совсем недавно и пол и имя которого она не разглашает), родился в Париже.
«Мой младший ребёнок родился в Париже, так что нам пришлось ехать на машине из Парижа в Лиссабон, и мы уже проделывали этот путь несколько раз. Я много времени провожу в машине с детьми. Особенно со старшим, которому три года. Он очень увлечён музыкой, так что мы слушаем много музыки в пути. Вообще-то, можно очень качественно проводить время с детьми, сидя за рулём».
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