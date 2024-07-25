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Кони, торт и трон: Дженнифер Лопес отметила 55-летие в стиле «Бриджертонов»

25 июля
2024 год

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25 июля 2024
На фоне слухов о разводе с Беном Аффлеком Дженнифер Лопес решила закатить роскошную вечеринку по случаю своего 55-летнего юбилея. Вечеринка, разумеется, была тематической, а источником вдохновения для именинницы послужил сериал «Бриджертоны», действие которого разворачивается в эпоху Регентства. В программе, помимо бального платья и высокой причёски, были также конный экипаж, оркестр, торт и трон. Бена Аффлека, который уже больше месяца не появлялся с женой на публике, на вечеринке тоже не было.

Кони, торт и трон: Дженнифер Лопес отметила 55-летие в стиле «Бриджертонов»

Кони, торт и трон: Дженнифер Лопес отметила 55-летие в стиле «Бриджертонов»

Кони, торт и трон: Дженнифер Лопес отметила 55-летие в стиле «Бриджертонов»
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№ 1
Юля Наумова   25.07.2024 - 19:44
Странно, когда она была с ним, то очень мало влияло на ее новости о жизни. Но на самом деле она образцовая женщина. Не помню никакой ситуации когда она была замешана в сплетнях или же нарушениях закона.... читать далее>>
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Кони, торт и трон: Дженнифер Лопес отметила 55-летие в стиле «Бриджертонов» фотографии
Кони, торт и трон: Дженнифер Лопес отметила 55-летие в стиле «Бриджертонов» фотографии
Кони, торт и трон: Дженнифер Лопес отметила 55-летие в стиле «Бриджертонов» фотографии
Кони, торт и трон: Дженнифер Лопес отметила 55-летие в стиле «Бриджертонов» фотографии
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