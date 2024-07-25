Кони, торт и трон: Дженнифер Лопес отметила 55-летие в стиле «Бриджертонов»

На фоне слухов
о разводе с Беном Аффлеком Дженнифер Лопес
решила закатить роскошную вечеринку по случаю своего 55-летнего юбилея. Вечеринка, разумеется, была тематической, а источником вдохновения для именинницы послужил сериал «Бриджертоны
», действие которого разворачивается в эпоху Регентства. В программе, помимо бального платья и высокой причёски, были также конный экипаж, оркестр, торт и трон. Бена Аффлека, который уже больше месяца не появлялся с женой на публике, на вечеринке тоже не было.
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