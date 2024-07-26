Блеск и нищета красных дорожек: Глеб Калюжный, Саша Бортич и Олег Меньшиков

Как обычно, наряду с крупными светскими событиями, привлекающими десятки знаменитостей, в летней Москве чуть ли не каждый вечер проводятся мероприятия калибром помельче. 4 июля, на концерте музыканта ZOLOTO в московском Парке Горького побывали
Саша Бортич
,
Лиза Шакира
,
Глеб Калюжный
и
Мила Ершова
.
фото: Саша Бортич
фото: Глеб Калюжный
фото: Мила Ершова и Святослав Рогожан
фото: Лиза Шакира
9 июля на закрытии 98-го театрального сезона в
Театре Ермоловой
побывали
Олег Меньшиков
,
Стася Милославская
и
Даша Мельникова
.
фото: Трифон Бебутов и Стася Милославская
фото: Олег Меньшиков и Ксения Дрёмова
фото: Даша Мельникова
10 июля в московском ресторане Peach прошла презентация тревел-проекта Neverend, на которой встретились
Евгений Чебатков
,
Денис Шведов
,
Екатерина Молоховская
и другие.
фото: Евгений Чебатков с супругой
фото: Денис Шведов
фото: Екатерина Молоховская
11 июля в Сочи на гала-концерте, завершающем V Семейный образовательный форум
Леонида Агутина
, побывали
Лариса Долина
,
Александр Ревва
и
Леон Кемстач
.
фото: Леон Кемстач с мамой
фото: Лариса Долина
фото: Леонид Агутин и Анджелика Варум
фото: Наталья Подольская и Владимир Пресняков
фото: Александр Ревва
На фестивале VK Fest, который прошёл 13-14 июля в Лужниках, побывали
Дима Билан
,
Яна Чурикова
и
Мария Кравченко
.
фото: Мария Кравченко
фото: Дима Билан
фото: Яна Чурикова
23 июля в рамках гастрофестиваля VK «Четыре стихии» в московском ресторане Peach состоялся званый «Белый ужин», на котором побывали
Софья Синицына
,
Виктория Дайнеко
и
Дарья Повереннова
.
фото: Софья Синицына
фото: Виктория Дайнеко фото: Дарья Повереннова
обсуждение >>