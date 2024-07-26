Блеск и нищета красных дорожек: Глеб Калюжный, Саша Бортич и Олег Меньшиков

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Кони, торт и трон: Дженнифер Лопес отметила 55-летие в стиле «Бриджертонов»

«Чувствую себя самозванкой»: Алисия Викандер о материнстве в жизни и на экране

«У меня всегда был план “Б”»: Алисия Викандер об увлечении дизайном интерьеров

25 июля

«Друзей стало меньше. Это ударяет по тебе»: Екатерина Варнава о борьбе с депрессией

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