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Блеск и нищета красных дорожек: Глеб Калюжный, Саша Бортич и Олег Меньшиков

26 июля
2024 год

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26 июля 2024

Как обычно, наряду с крупными светскими событиями, привлекающими десятки знаменитостей, в летней Москве чуть ли не каждый вечер проводятся мероприятия калибром помельче. 4 июля, на концерте музыканта ZOLOTO в московском Парке Горького побывали Саша Бортич, Лиза Шакира, Глеб Калюжный и Мила Ершова.

Блеск и нищета красных дорожек: Глеб Калюжный, Саша Бортич и Олег Меньшиков
фото: Саша Бортич

Блеск и нищета красных дорожек: Глеб Калюжный, Саша Бортич и Олег Меньшиков
фото: Глеб Калюжный

Блеск и нищета красных дорожек: Глеб Калюжный, Саша Бортич и Олег Меньшиков
фото: Мила Ершова и Святослав Рогожан

Блеск и нищета красных дорожек: Глеб Калюжный, Саша Бортич и Олег Меньшиков
фото: Лиза Шакира

9 июля на закрытии 98-го театрального сезона в Театре Ермоловой побывали Олег Меньшиков, Стася Милославская и Даша Мельникова.

Блеск и нищета красных дорожек: Глеб Калюжный, Саша Бортич и Олег Меньшиков
фото: Трифон Бебутов и Стася Милославская

Блеск и нищета красных дорожек: Глеб Калюжный, Саша Бортич и Олег Меньшиков
фото: Олег Меньшиков и Ксения Дрёмова

Блеск и нищета красных дорожек: Глеб Калюжный, Саша Бортич и Олег Меньшиков
фото: Даша Мельникова

10 июля в московском ресторане Peach прошла презентация тревел-проекта Neverend, на которой встретились Евгений Чебатков, Денис Шведов, Екатерина Молоховская и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Глеб Калюжный, Саша Бортич и Олег Меньшиков
фото: Евгений Чебатков с супругой

Блеск и нищета красных дорожек: Глеб Калюжный, Саша Бортич и Олег Меньшиков
фото: Денис Шведов

Блеск и нищета красных дорожек: Глеб Калюжный, Саша Бортич и Олег Меньшиков
фото: Екатерина Молоховская

11 июля в Сочи на гала-концерте, завершающем V Семейный образовательный форум Леонида Агутина, побывали Лариса Долина, Александр Ревва и Леон Кемстач.

Блеск и нищета красных дорожек: Глеб Калюжный, Саша Бортич и Олег Меньшиков
фото: Леон Кемстач с мамой

Блеск и нищета красных дорожек: Глеб Калюжный, Саша Бортич и Олег Меньшиков
фото: Лариса Долина

Блеск и нищета красных дорожек: Глеб Калюжный, Саша Бортич и Олег Меньшиков
фото: Леонид Агутин и Анджелика Варум

Блеск и нищета красных дорожек: Глеб Калюжный, Саша Бортич и Олег Меньшиков
фото: Наталья Подольская и Владимир Пресняков

Блеск и нищета красных дорожек: Глеб Калюжный, Саша Бортич и Олег Меньшиков
фото: Александр Ревва

На фестивале VK Fest, который прошёл 13-14 июля в Лужниках, побывали Дима Билан, Яна Чурикова и Мария Кравченко.

Блеск и нищета красных дорожек: Глеб Калюжный, Саша Бортич и Олег Меньшиков
фото: Мария Кравченко

Блеск и нищета красных дорожек: Глеб Калюжный, Саша Бортич и Олег Меньшиков
фото: Дима Билан

Блеск и нищета красных дорожек: Глеб Калюжный, Саша Бортич и Олег Меньшиков
фото: Яна Чурикова

23 июля в рамках гастрофестиваля VK «Четыре стихии» в московском ресторане Peach состоялся званый «Белый ужин», на котором побывали Софья Синицына, Виктория Дайнеко и Дарья Повереннова.

Блеск и нищета красных дорожек: Глеб Калюжный, Саша Бортич и Олег Меньшиков
фото: Софья Синицына

Блеск и нищета красных дорожек: Глеб Калюжный, Саша Бортич и Олег Меньшиков
фото: Виктория Дайнеко

Блеск и нищета красных дорожек: Глеб Калюжный, Саша Бортич и Олег Меньшиков
фото: Дарья Повереннова
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Igor D.88   26.07.2024 - 13:50
город живет своей жизнью, оторванной от всей страны. концерты, показы, шоу, другие мероприятия. сплошной позитив. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Блеск и нищета красных дорожек: Глеб Калюжный, Саша Бортич и Олег Меньшиков фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Глеб Калюжный, Саша Бортич и Олег Меньшиков фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Глеб Калюжный, Саша Бортич и Олег Меньшиков фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Глеб Калюжный, Саша Бортич и Олег Меньшиков фотографии
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