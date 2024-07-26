Литература для тревожных мам и их детей: Ева Мендес написала детскую книгу

С головой ушедшая в материнство Ева Мендес
дебютирует в качестве детской писательницы. Актриса, воспитывающая с Райаном Гослингом
двух дочерей, поделилась новостью в запретграме, опубликовав фотографии своей книги «Дези, Мама и Нескончаемые Переживания».
«Будь то монстр под моей кроватью или монстр в моей голове, я всю жизнь была тревожной и кусала ногти»
, — призналась Ева, добавив: «Моя первая книга для детей как раз для тех, кто постоянно переживает и волнуется, а также для их близких»
. В книге рассказывается о маленькой девочке, которая сталкивается с бесконечными страшными тревогами. А её мама пытается найти разные способы, чтобы помочь ей очистить свой разум от пугающих мыслей перед сном.
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