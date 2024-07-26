Литература для тревожных мам и их детей: Ева Мендес написала детскую книгу

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Спутник телезрителя Шаркнули по душе: «Калина красная» — кино, которое мы так и не обрели Вспоминаем шедевр Василия Шукшина в честь 95-летия писателя и режиссера

Спутник телезрителя «Околофутбола»: Хулиганы красно-белой улицы В ночь с 26 на 27 июля, 00:40, Наше новое кино

Спутник телезрителя «Женщина в черном-2. Ангелы смерти»: Да ну ее в болото В ночь с 25 на 26 июля, 00:30, РЕН ТВ

Лайфстайл «Я всё время думаю о смерти»: Киану Ривз рассказал о своей новой книге Роман написан в соавторстве с одним из самых видных фантастов современности