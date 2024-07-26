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Литература для тревожных мам и их детей: Ева Мендес написала детскую книгу

26 июля
2024 год

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26 июля 2024
С головой ушедшая в материнство Ева Мендес дебютирует в качестве детской писательницы. Актриса, воспитывающая с Райаном Гослингом двух дочерей, поделилась новостью в запретграме, опубликовав фотографии своей книги «Дези, Мама и Нескончаемые Переживания».

Литература для тревожных мам и их детей: Ева Мендес написала детскую книгу

«Будь то монстр под моей кроватью или монстр в моей голове, я всю жизнь была тревожной и кусала ногти», — призналась Ева, добавив: «Моя первая книга для детей как раз для тех, кто постоянно переживает и волнуется, а также для их близких». В книге рассказывается о маленькой девочке, которая сталкивается с бесконечными страшными тревогами. А её мама пытается найти разные способы, чтобы помочь ей очистить свой разум от пугающих мыслей перед сном.
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Литература для тревожных мам и их детей: Ева Мендес написала детскую книгу фотографии
Литература для тревожных мам и их детей: Ева Мендес написала детскую книгу фотографии
Литература для тревожных мам и их детей: Ева Мендес написала детскую книгу фотографии
Литература для тревожных мам и их детей: Ева Мендес написала детскую книгу фотографии
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