Олимпийская прелюдия: Шарлиз Терон, Зендея и Нина Добрев

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Журнал Vogue и группа компаний LVMH организовали в Париже вечеринку по случаю открытия Летней Олимпиады-2024. Пока в Лувре шёл приём глав разных государств, в здание Фонда Louis Vuitton съезжались неравнодушные к большому спорту звёздные гости. Среди которых были замечены Шарлиз Терон, Зендея, Нина Добрев, Стивен Спилберг, Тайка Вайтити, Наталья Водянова и другие.
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