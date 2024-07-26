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Олимпийская прелюдия: Шарлиз Терон, Зендея и Нина Добрев

26 июля
2024 год

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26 июля 2024

Журнал Vogue и группа компаний LVMH организовали в Париже вечеринку по случаю открытия Летней Олимпиады-2024. Пока в Лувре шёл приём глав разных государств, в здание Фонда Louis Vuitton съезжались неравнодушные к большому спорту звёздные гости. Среди которых были замечены Шарлиз Терон, Зендея, Нина Добрев, Стивен Спилберг, Тайка Вайтити, Наталья Водянова и другие.

Олимпийская прелюдия: Шарлиз Терон, Зендея и Нина Добрев
фото: Зендея

Олимпийская прелюдия: Шарлиз Терон, Зендея и Нина Добрев
фото: Стивен Спилберг

Олимпийская прелюдия: Шарлиз Терон, Зендея и Нина Добрев
фото: Элизабет Бэнкс

Олимпийская прелюдия: Шарлиз Терон, Зендея и Нина Добрев
фото: Тайка Вайтити

Олимпийская прелюдия: Шарлиз Терон, Зендея и Нина Добрев
фото: Шон Уайт и Нина Добрев

Олимпийская прелюдия: Шарлиз Терон, Зендея и Нина Добрев
фото: Джереми Аллен Уайт

Олимпийская прелюдия: Шарлиз Терон, Зендея и Нина Добрев
фото: Шарлиз Терон
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Олимпийская прелюдия: Шарлиз Терон, Зендея и Нина Добрев фотографии
Олимпийская прелюдия: Шарлиз Терон, Зендея и Нина Добрев фотографии
Олимпийская прелюдия: Шарлиз Терон, Зендея и Нина Добрев фотографии
Олимпийская прелюдия: Шарлиз Терон, Зендея и Нина Добрев фотографии
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