Дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус дебютировала в кино

Кристина Асмус
дала интервью для шоу «Георгий за кадром», в котором рассказала, что их с Гариком Харламовым
дочь Настя дебютировала в большом кино. Георгий встретился с Кристиной в Будапеште, где она снималась в фильме «Не подведи меня», рассказывающем историю победы российской сборной по волейболу на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году.
С Кристиной, которая уже была утверждена на роль жены тренера Владимира Алекно, связался кастинг-директор и предложил роль для Насти. Кристина ответила, что ей нужно посоветоваться с дочерью, но была уверена, что та откажется.
«Я много раз ей предлагала сниматься в кино, она отказывалась. Я была уверена, что она скажет «нет». Я много времени уделяла объяснениям того, насколько это тяжелая и зависимая профессия, и я бы не хотела ей такой судьбы, и она как будто бы прислушивалась ко мне. А тут мы едем в машине, я спрашиваю: «Хочешь сняться в кино?» И она говорит: «Хочу». Я дала Насте почитать текст сценария, она прочла и захотела попробовать. Мы записали с ней самопробы, и через несколько дней пришёл ответ, что Настю утвердили»
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«Когда я думала о том, что она, возможно, снимется в кино, я была уверена, что буду не то чтобы контролировать её, но советовать, подсказывать, приезжать на съёмки. Буду чрезмерно переживать и делиться своим опытом. Я удивилась сама себе. У Насти был вызов на площадку раньше, чем у меня. За ней приехал ассистент по актёрам, и они поехали на площадку. Когда я приехала на съёмку чуть позже, я не пошла на площадку, чтобы её не сбивать, чтобы она не нервничала. Чтобы не ориентировалась на меня. Я дочке доверяю. Ничего ей не советовала. У неё есть режиссёр, ей есть кому подсказать».
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