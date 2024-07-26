Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус дебютировала в кино

26 июля
2024 год

Лайфстайл >>
26 июля 2024

Кристина Асмус дала интервью для шоу «Георгий за кадром», в котором рассказала, что их с Гариком Харламовым дочь Настя дебютировала в большом кино. Георгий встретился с Кристиной в Будапеште, где она снималась в фильме «Не подведи меня», рассказывающем историю победы российской сборной по волейболу на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году.

Дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус дебютировала в кино

С Кристиной, которая уже была утверждена на роль жены тренера Владимира Алекно, связался кастинг-директор и предложил роль для Насти. Кристина ответила, что ей нужно посоветоваться с дочерью, но была уверена, что та откажется.

«Я много раз ей предлагала сниматься в кино, она отказывалась. Я была уверена, что она скажет «нет». Я много времени уделяла объяснениям того, насколько это тяжелая и зависимая профессия, и я бы не хотела ей такой судьбы, и она как будто бы прислушивалась ко мне. А тут мы едем в машине, я спрашиваю: «Хочешь сняться в кино?» И она говорит: «Хочу». Я дала Насте почитать текст сценария, она прочла и захотела попробовать. Мы записали с ней самопробы, и через несколько дней пришёл ответ, что Настю утвердили».

Дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус дебютировала в кино

«Когда я думала о том, что она, возможно, снимется в кино, я была уверена, что буду не то чтобы контролировать её, но советовать, подсказывать, приезжать на съёмки. Буду чрезмерно переживать и делиться своим опытом. Я удивилась сама себе. У Насти был вызов на площадку раньше, чем у меня. За ней приехал ассистент по актёрам, и они поехали на площадку. Когда я приехала на съёмку чуть позже, я не пошла на площадку, чтобы её не сбивать, чтобы она не нервничала. Чтобы не ориентировалась на меня. Я дочке доверяю. Ничего ей не советовала. У неё есть режиссёр, ей есть кому подсказать».
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
дети
персоны
Кристина АсмусГарик Харламов

фотографии >>
Дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус дебютировала в кино фотографии
Дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус дебютировала в кино фотографии
Дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус дебютировала в кино фотографии
Дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус дебютировала в кино фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Марушев
26 июля ушёл из жизни актёр Александр Марушев.
Фирудин Сафаров
26 июля ушёл из жизни актёр Фирудин Сафаров.
Валентин Белоусов
25 июля ушёл из жизни актёр Валентин Белоусов.

День рождения >>

Петерис Гаудиньш
Наталья Доля
Юлия Кокрятская
Александр Лойе
Светлана Свирко
Наташа Фенкина
Виктор Хохряков
Дарья Циберкина
Сергей Шнырёв
Кейт Бекинсейл
Сандра Буллок
Марта Жмуда
Хелен Миррен
Кевин Спейси
Джейсон Стэтэм
Ханнелоре Эльснер
все родившиеся 26 июля >>

Афиша кино >>

Навсикая из долины ветров
научная фантастика, приключения, фэнтези
Япония, 1984
Обе две
лирическая комедия
Россия, 2024
В потоке трёх стихий
драма, приключения, спортивный фильм
Россия, 2023
Заклятье: Слуги сатаны
драма, мистика, фильм ужасов
Индонезия, Южная Корея, 2017
Моя семья
драма, комедия, трагикомедия, экранизация
Германия, Франция, 2024
Побег из лабиринта времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, 2024
Схватка
боевик, драма, приключения
Индия, США, 2023
Мир в моей голове
комедия, мелодрама, экранизация
Южная Корея, 2024
Собиратель душ
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
Канада, США, 2024
Список подозреваемых
боевик, триллер
США, 2024
Таинственный лес
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, 2023
Хвостатый переполох
комедия, фильм о животных
Южная Корея, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?