«Это было отвратительно»: Кристина Асмус отказалась от роли из-за поведения режиссёра

Кристина Асмус
рассказала о некоем «большом и знаменитом» режиссёре, который настолько отвратительно вёл себя на съёмочной площадке, что актриса отказалась от роли и ушла из проекта.
«У меня прошлым летом были съёмки в кино, большой режиссёр, достаточно медийный — он позволял себе переходить на личности. Ему казалось, что в унижении актрисы лучше работают. Это не так. Там происходили дикие вещи, и мы не досняли кино, потому что я не смогла. Я ушла из проекта. Я не считаю, что с этим нужно «справляться»: приходить в актёрский вагончик, вытирать слёзы и идти дальше работать. Я считаю, что всё должно быть по любви и в удовольствие. Мы должны кайфовать от того, что происходит. Это не должно быть токсично и болезненно. Мы не должны друг друга унижать и топить. Эта нелюбовь в кадре потом видна»
, — рассказала Кристина в интервью
для шоу «Георгий за кадром».
«Это было отвратительно и недостойно. Он в два раза старше меня и позволял себе невероятно кошмарные вещи. Просто закомплексованный и неуверенный в себе человек, который вот так сублимирует недовольство самим собой, унижая других людей».
Впрочем, отчасти благодаря этому режиссёру актриса начала перестраивать свою жизнь и перестала «выбирать страдание». «Я сама в ответе за то, что я чувствую. И я выбираю то, что я чувствую. Я перестала выбирать страдание. Но много лет меня это сопровождало, это был мой выбор. Я очень жалела себя за своё детство, за те выборы, которые я не совершала: спорт, воспитание, абьюзивные отношения. Этот опыт у меня был, но я не хотела идти этой дорогой. Сейчас я чуть иначе живу. Я не хожу туда, где мне дискомфортно. Я могу себе позволить уйти из проекта просто потому, что это не делает меня счастливой. Хотя это большой известный режиссёр, полный метр, огромные деньги. Но мне нехорошо. Поэтому, спасибо, следующий»
.
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