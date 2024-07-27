«Мою фотографию уничтожали»: Кристина Асмус рассказала о тайном недоброжелателе в Театре Ермоловой

В прошлом году Кристина Асмус
снялась в рекламе
Дня борьбы с кибербуллингом. Её кандидатуру выбрали по результатам опроса, и выяснилось, что у 90% опрашиваемых именно Кристина ассоциируется с жертвой кибербуллинга. Что неудивительно, если вспомнить, какую травлю пережила актриса после выхода фильма «Текст»
и развода с Харламовым
.
Но выяснилось, что недоброжелатели находятся гораздо ближе, чем анонимные комментаторы из интернета. В интервью
фотографу Георгию Кардаве
актриса рассказала о своём тайном недоброжелателе (или недоброжелателях) в Театре Ермоловой
, где она служит вместе со Стасей Милославской
и Дашей Мельниковой
.
В 2020 году на Никитском бульваре открылась фотовыставка Евгения Сирина и Георгия Кардавы, посвящённая труппе Театра Ермоловой. После окончания выставки фотографии переехали в фойе театра, а портретные работы раздарили артистам.
«Когда нам их дарили, меня не было в театре. И мне, Стасе и Даше поставили портреты напротив нашей гримёрки. Нам это так понравилось, что мы решили оставить их там. Какое-то время назад прихожу в театр и вижу, что у меня странный блеск в глазах на фото. Подхожу ближе, а глаза выколоты. Сейчас я играю мало и прихожу в театр не так часто. Прихожу недели через полторы — у меня рот проколот. Прихожу ещё через пару недель — щёки исколоты. Ещё через месяц в животе дырка появилась. В общем, постепенно мою фотографию уничтожали.
Мне предлагали забрать эту фотографию домой, забрать в гримёрку. А зачем? Проявить свою слабость? Я оставляла её там и следила за тем, как человек приходит и уничтожает её, тем самым показывая отношение ко мне. Это длилось несколько месяцев. А рядом стояли такие нетронутые чистые фотографии моих подружек Стаси и Даши»
.
Асмус не знает, кто этот человек. «Не знаю. И не пыталась узнать. Чтобы что? Чтобы я думала о нём дурно? Мне Олег Евгеньевич предлагал поставить скрытую камеру. Я сказала «не надо».
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