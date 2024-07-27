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«Я до 25 лет была забитым, зажатым человеком»: Кристина Асмус о смене имиджа и приоритетов

27 июля
2024 год

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27 июля 2024
Несколько лет назад Кристина Асмус увлекалась борьбой с мифами и легендами из интернета, развенчивая старые сплетни и давая информацию из первых рук. И среди её откровений часто проскакивал мотив контроля за своим медийным образом и внешностью.

«Я до 25 лет была забитым, зажатым человеком»: Кристина Асмус о смене имиджа и приоритетов

Спустя 4 года и один развод Кристина с недоумением оглядывается на свои «заморочки» и тягу к внешней безупречности. «Я свой образ строила годами и сейчас отряхиваюсь от него. Я не знаю, почему я стремилась к светскости, правильности, вылизанности. Я приходила на грим, и мне важна была каждая прядочка, уровень начёса, чтобы никакой складочки на одежде не было видно. Дичайшим образом ретушировала фотографии. Стеснялась себя. Сейчас я от этого отхожу, маску с себя сдираю», — призналась актриса в интервью фотографу Георгию Кардаве.

«Я загонялась. Я была не уверена в себе, закомплексованна, я только вырвалась из токсичных отношений, где меня не ценили и говорили что я не прекрасна. И я делала из себя кого-то, кого хотели видеть. Надо себя любить и позволять себе быть любой. В любом весе, с прыщами и в любой одежде. Какая разница?»

«Я до 25 лет была забитым, зажатым человеком»: Кристина Асмус о смене имиджа и приоритетов

«Я в детстве, в юности и даже в 25 лет была дико забитым, зажатым человеком, который боится всего и всех. Как меня угораздило попасть в актёрскую профессию — не знаю. Наверное, хотелось какие-то проблемы с неуверенностью в себе решить. Раскрепощение — постепенный процесс. Знакомство с собой, которое продолжается».

Внутренние изменения актрисы коснулись и отношения к работе. «Не думала, что я смогу успокоиться в плане профессии. Для меня сейчас работа отходит на второй план. Я была маньяком. Театр, профессия — это было дело моей жизни. Сейчас я чаще выбираю себя и семью. Я уже не думаю, что с воспалением лёгких нужно бежать на съёмочную площадку, как я делала раньше. Думаю, что это того не стоит. Жизнь дороже. И я нужна своему ребёнку».
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«Я до 25 лет была забитым, зажатым человеком»: Кристина Асмус о смене имиджа и приоритетов фотографии
«Я до 25 лет была забитым, зажатым человеком»: Кристина Асмус о смене имиджа и приоритетов фотографии
«Я до 25 лет была забитым, зажатым человеком»: Кристина Асмус о смене имиджа и приоритетов фотографии
«Я до 25 лет была забитым, зажатым человеком»: Кристина Асмус о смене имиджа и приоритетов фотографии
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