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На гребне волны: Александр Головин, Юлия Беретта и Владимир Сычёв

27 июля
2024 год

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27 июля 2024
24 июля в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера спортивно-криминальной драмы «В потоке трёх стихий». Фильм зрителям представили актёры Александр Головин, Алексей Шевченков, Владимир Сычёв, Полина Ларина и другие.

На гребне волны: Александр Головин, Юлия Беретта и Владимир Сычёв
фото: Владимир Сычёв

На гребне волны: Александр Головин, Юлия Беретта и Владимир Сычёв
фото: Алексей Шевченков

На гребне волны: Александр Головин, Юлия Беретта и Владимир Сычёв
фото: Полина Ларина

На гребне волны: Александр Головин, Юлия Беретта и Владимир Сычёв
фото: Александр Головин со спутницей

На гребне волны: Александр Головин, Юлия Беретта и Владимир Сычёв
фото: Марсель Бакаев

Среди гостей премьеры были замечены Анна Ещенко, Елена Борщёва, Юлия Беретта и другие.

На гребне волны: Александр Головин, Юлия Беретта и Владимир Сычёв
фото: Юлия Беретта

На гребне волны: Александр Головин, Юлия Беретта и Владимир Сычёв
фото: Мария Ремер

На гребне волны: Александр Головин, Юлия Беретта и Владимир Сычёв
фото: Елена Борщева

На гребне волны: Александр Головин, Юлия Беретта и Владимир Сычёв
фото: Олеся Грибок

На гребне волны: Александр Головин, Юлия Беретта и Владимир Сычёв
фото: Варвара Феофанова

«В потоке трёх стихий» в прокате с 25 июля 2024 года.

«В потоке трёх стихий». Трейлер №2
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обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   27.07.2024 - 19:04
Девушка одевает платье, а парень кроссовки, джогеры и худи. Прикольно. читать далее>>
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На гребне волны: Александр Головин, Юлия Беретта и Владимир Сычёв фотографии
На гребне волны: Александр Головин, Юлия Беретта и Владимир Сычёв фотографии
На гребне волны: Александр Головин, Юлия Беретта и Владимир Сычёв фотографии
На гребне волны: Александр Головин, Юлия Беретта и Владимир Сычёв фотографии
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