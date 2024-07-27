На гребне волны: Александр Головин, Юлия Беретта и Владимир Сычёв

24 июля в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера спортивно-криминальной драмы «В потоке трёх стихий»
. Фильм зрителям представили актёры Александр Головин
, Алексей Шевченков
, Владимир Сычёв
, Полина Ларина
и другие.
фото: Владимир Сычёв
фото: Алексей Шевченков
фото: Полина Ларина
фото: Александр Головин со спутницей
фото: Марсель Бакаев
Среди гостей премьеры были замечены Анна Ещенко
, Елена Борщёва
, Юлия Беретта
и другие.
фото: Юлия Беретта
фото: Мария Ремер
фото: Елена Борщева
фото: Олеся Грибок
«В потоке трёх стихий» в прокате с 25 июля 2024 года.
фото: Варвара Феофанова
«В потоке трёх стихий». Трейлер №2
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