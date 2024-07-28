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Кристина Асмус рассказала, что столкнулась с абьюзом в отношениях

28 июля
2024 год

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28 июля 2024

Кристина Асмус, анонсируя своё новое интервью на YouTube-канале «Георгий за кадром», рассказала об отношениях, в которых подвергалась абьюзу. По словам актрисы, интервью снималось в тот период, когда её «яростно подавляли и истязали».

Кристина Асмус рассказала, что столкнулась с абьюзом в отношениях

«Полгода назад я была в нездоровых отношениях. Тогда меня яростно подавляли и истязали. Когда-нибудь я соберусь с силами и сделаю свой проект на тему физического и эмоционального насилия. А пока… Этот самый период зафиксировали в видеоинтервью, которое сегодня вышло. За кадром – нам бы ночь простоять, да день продержаться… А в кадре – личная история и честный разговор про больную тягу комментаторов сублимировать свою неустроенность на незнакомых людях, как я отстала от себя, необходимую сепарацию от родителей, автономность дочери и дело моей жизни», – написала Кристина в личном блоге. Имя возлюбленного, с которым она состояла в отношениях, актриса не назвала. Однако её поклонники пришли к выводу, что Кристина имела в виду 30-летнего Романа Евдокимова, с которым она встречалась в указанный период.
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Кристина Асмус рассказала, что столкнулась с абьюзом в отношениях фотографии
Кристина Асмус рассказала, что столкнулась с абьюзом в отношениях фотографии
Кристина Асмус рассказала, что столкнулась с абьюзом в отношениях фотографии
Кристина Асмус рассказала, что столкнулась с абьюзом в отношениях фотографии
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