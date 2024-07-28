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«Марий много, а Анна-Мария одна»: Анна Хилькевич рассказала о смене имени младшей дочери

28 июля
2024 год

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28 июля 2024
В ожидании скорого появления на свет третьего ребёнка Анна Хилькевич дала интервью журналу «Hello!» и рассказала о смене имени своей младшей дочери Маши. Скоро её будут звать Анна-Мария.

«Марий много, а Анна-Мария одна»: Анна Хилькевич рассказала о смене имени младшей дочери

«Мы недавно подали документы на смену имени. Эта мысль появилась, когда Маше было около года. Я поняла, что мы выбрали не то имя. В нашей семье есть такая закономерность — имена начинаются на букву «А». Но нам имя Мария очень нравилось. Спустя год я поняла, что её нужно было назвать Анна-Мария, к тому же Маша лет до трёх сама себя называла Аней. Просто руки не доходили до того, чтобы сменить имя официально, там ведь столько документов. Но в этом году Маша пойдёт в школу, тянуть дальше некуда. И ещё важный момент, который помог мужу согласиться на эту авантюру: у Маши очень своеобразное и нестандартное мышление, она занимается в вокальной студии и, возможно, пойдёт по моим стопам, будет играть на сцене. Такое имя точно запомнится и будет звучать творчески. Марий много, а Анна-Мария одна», – поделилась Хилькевич.
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Анна Хилькевич

фотографии >>
«Марий много, а Анна-Мария одна»: Анна Хилькевич рассказала о смене имени младшей дочери фотографии
«Марий много, а Анна-Мария одна»: Анна Хилькевич рассказала о смене имени младшей дочери фотографии
«Марий много, а Анна-Мария одна»: Анна Хилькевич рассказала о смене имени младшей дочери фотографии
«Марий много, а Анна-Мария одна»: Анна Хилькевич рассказала о смене имени младшей дочери фотографии
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