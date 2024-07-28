«Марий много, а Анна-Мария одна»: Анна Хилькевич рассказала о смене имени младшей дочери

В ожидании скорого появления на свет третьего ребёнка Анна Хилькевич
дала интервью
журналу «Hello!» и рассказала о смене имени своей младшей дочери Маши. Скоро её будут звать Анна-Мария.
«Мы недавно подали документы на смену имени. Эта мысль появилась, когда Маше было около года. Я поняла, что мы выбрали не то имя. В нашей семье есть такая закономерность — имена начинаются на букву «А». Но нам имя Мария очень нравилось. Спустя год я поняла, что её нужно было назвать Анна-Мария, к тому же Маша лет до трёх сама себя называла Аней. Просто руки не доходили до того, чтобы сменить имя официально, там ведь столько документов. Но в этом году Маша пойдёт в школу, тянуть дальше некуда. И ещё важный момент, который помог мужу согласиться на эту авантюру: у Маши очень своеобразное и нестандартное мышление, она занимается в вокальной студии и, возможно, пойдёт по моим стопам, будет играть на сцене. Такое имя точно запомнится и будет звучать творчески. Марий много, а Анна-Мария одна»
, – поделилась Хилькевич.
обсуждение >>