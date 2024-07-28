Анна Хилькевич призналась, что хочет усыновить ребёнка

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Николай Шрайбер, Максим Лагашкин, Андрей Мерзликин и Григорий Сиятвинда вступили в «ОПГ» Петра Буслова

Раньше Настя Харламова отказывалась от съёмок

Дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус дебютировала в кино

Константин Хабенский вернется к роли следователя в третьем сезоне «Метода»

Завершились съемки сериала «Между нами химия» с Александрой Бортич и Никитой Ефремовым

Блеск и нищета красных дорожек: Глеб Калюжный, Саша Бортич и Олег Меньшиков

Спутник телезрителя

«Женщина в черном-2. Ангелы смерти»: Да ну ее в болото

В ночь с 25 на 26 июля, 00:30, РЕН ТВ