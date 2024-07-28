Анна Хилькевич призналась, что хочет усыновить ребёнка

В преддверии рождения третьего ребёнка Анна Хилькевич
дала интервью
журналу «Hello!» и рассказала о намерении усыновить малыша из детского дома. По мнению актрисы, надо помогать другим, если на это есть материальный и духовный ресурс.
«Мы думаем об усыновлении уже много лет, считаем, если бог даёт нам материальные и духовные возможности, то нужно помочь хотя бы одному ребёнку в мире обрести семью. Мы прекрасно понимаем, что это сложный вопрос, и подходим к нему ответственно. Работаем над этим внутри нашей семьи, и я надеюсь, что в какой-то момент будем окончательно готовы сделать важный шаг. Почему-то я думаю, что это событие случится в нашей жизни само собой, органично. И я сразу пойму, что это мне дано свыше»
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