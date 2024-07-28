Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Старик и море»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Ноготочки, детские сады, товары для дома: Анна Хилькевич рассказала о личных бизнесах

28 июля
2024 год

Лайфстайл >>
28 июля 2024

В новом интервью журналу «Hello!» Анна Хилькевич рассказала о своём опыте предпринимательства. Актриса запускает франшизы сразу двух своих проектов: салона красоты «Культура маникюра» и детского сада «Культура детства», параллельно занимаясь разработкой двух брендов – уходовой косметики и товаров для дома.

Ноготочки, детские сады, товары для дома: Анна Хилькевич рассказала о личных бизнесах

Салон красоты Анна не планирует масштабировать на всю страну и пока ведёт бизнес только в столице: «Конечно же, мы бы хотели, чтобы в будущем вся страна могла делать лучшие ноготочки. Но, думаю, «Культура маникюра» останется только в Москве, если речь идет о нашем личном управлении». А вот детский сад «Культура детства» актриса будет развивать точечно в регионах: «Всё-таки концепция детского сада «Культура детства» сильно отличается от привычных садов. Это сад нового формата, нового времени. Он про гуманность, про развитие в детях осознанности с юного возраста. Таких садов больше нет. И из нашего сада дети не уходят. Я очень горжусь этим проектом, мне бы хотелось, чтобы как можно больше детей становились счастливыми в рамках «Культуры детства». Конечно, я бы хотела развивать сеть детских садов, открыть школу, но, сами понимаете, линейное время ограниченно. Кто знает, к чему это всё приведёт».

Ноготочки, детские сады, товары для дома: Анна Хилькевич рассказала о личных бизнесах

Помимо «Культур» Анна развивает собственные бренды товаров для дома и уходовой косметики: «Планирую двинуться в сторону онлайн-продаж, чтобы применить своё первое образование маркетолога и использовать накопившийся опыт, репутацию и видение, каким должен быть качественный продукт. Мы с мужем к любому делу, которое создаём, стараемся подойти с максимальной ответственностью. И я прекрасно понимаю, что деньги — это важный фактор, но мы в первую очередь думаем о людях и работаем для них. Не знаю, правильно это с точки зрения бизнеса или нет, но по крайней мере это честно. Таким образом мы чувствуем себя счастливыми».
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   28.07.2024 - 22:12
Зачем фотографируют животы всем на показ. Сделай для себя фото ,если очень хочется запечатлеть момент. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Анна Хилькевич призналась, что хочет усыновить ребёнка
«Марий много, а Анна-Мария одна»: Анна Хилькевич рассказала о смене имени младшей дочери
Поиск по меткам
бизнес
персоны
Анна Хилькевич

фотографии >>
Ноготочки, детские сады, товары для дома: Анна Хилькевич рассказала о личных бизнесах фотографии
Ноготочки, детские сады, товары для дома: Анна Хилькевич рассказала о личных бизнесах фотографии
Ноготочки, детские сады, товары для дома: Анна Хилькевич рассказала о личных бизнесах фотографии
Ноготочки, детские сады, товары для дома: Анна Хилькевич рассказала о личных бизнесах фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Старик и море»

Скорбим

Олег Фиалко
27 июля ушёл из жизни режиссёр Олег Фиалко.
Александр Марушев
26 июля ушёл из жизни актёр Александр Марушев.
Фирудин Сафаров
26 июля ушёл из жизни актёр Фирудин Сафаров.
Арво Валтон
26 июля ушёл из жизни писатель, сценарист Арво Валтон.
Валентин Белоусов
25 июля ушёл из жизни актёр Валентин Белоусов.

День рождения >>

Владимир Басов
Наталия Белохвостикова
Марианна Вертинская
Ирина Ефремова
Юлия Жигалина
Сергей Загребнев
Инна Макарова
Максим Матвеев
Юлия Меньшова
Антон Эльдаров
Алексис Аркетт
Лука Барбарески
Элизабет Беркли
Джо Е. Браун
Джон Дэвид Вашингтон
Лори Лафлин
Брюс Эбботт
все родившиеся 28 июля >>

Афиша кино >>

Диор и я
биография
Франция, 2014
Империя
комедия, научная фантастика
Бельгия, Германия, Италия, Франция, 2024
Судная ночь. Джекпот
триллер
США, 2023
Затерянный компас
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2022
Капитан Пиг: Путешествие сквозь время
комедия, приключения
Тайвань, 2023
Она танцует
мелодрама
Россия, 2024
Призрачный свет
драма, комедия
США, 2024
Астрал. Проклятие Лилит
фильм ужасов
Индонезия, 2022
Выпусти меня
мистика, триллер
Россия, 2024
Жуть
триллер, фильм ужасов
Аргентина, 2024
Неспокойной ночи
триллер, фильм ужасов
Бельгия, 2023
Тополиный пух
комедия, мелодрама
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?