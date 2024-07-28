Ноготочки, детские сады, товары для дома: Анна Хилькевич рассказала о личных бизнесах

В новом интервью
журналу «Hello!» Анна Хилькевич
рассказала о своём опыте предпринимательства. Актриса запускает франшизы сразу двух своих проектов: салона красоты «Культура маникюра» и детского сада «Культура детства», параллельно занимаясь разработкой двух брендов – уходовой косметики и товаров для дома.
Салон красоты Анна не планирует масштабировать на всю страну и пока ведёт бизнес только в столице: «Конечно же, мы бы хотели, чтобы в будущем вся страна могла делать лучшие ноготочки. Но, думаю, «Культура маникюра» останется только в Москве, если речь идет о нашем личном управлении»
. А вот детский сад «Культура детства» актриса будет развивать точечно в регионах: «Всё-таки концепция детского сада «Культура детства» сильно отличается от привычных садов. Это сад нового формата, нового времени. Он про гуманность, про развитие в детях осознанности с юного возраста. Таких садов больше нет. И из нашего сада дети не уходят. Я очень горжусь этим проектом, мне бы хотелось, чтобы как можно больше детей становились счастливыми в рамках «Культуры детства». Конечно, я бы хотела развивать сеть детских садов, открыть школу, но, сами понимаете, линейное время ограниченно. Кто знает, к чему это всё приведёт»
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Помимо «Культур» Анна развивает собственные бренды товаров для дома и уходовой косметики: «Планирую двинуться в сторону онлайн-продаж, чтобы применить своё первое образование маркетолога и использовать накопившийся опыт, репутацию и видение, каким должен быть качественный продукт. Мы с мужем к любому делу, которое создаём, стараемся подойти с максимальной ответственностью. И я прекрасно понимаю, что деньги — это важный фактор, но мы в первую очередь думаем о людях и работаем для них. Не знаю, правильно это с точки зрения бизнеса или нет, но по крайней мере это честно. Таким образом мы чувствуем себя счастливыми»
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