Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я то ли папа, то ли охранник»: Алексей Учитель о популярности дочери Ани Пересильд

29 июля
2024 год

Лайфстайл >>
29 июля 2024
Алексей Учитель стал героем нового интервью на канале Ксении Собчак и рассказал о съёмках дочери, Анны Пересильд, в сверхпопулярном сериале прошлой зимы «Слово пацана. Кровь на асфальте». С её ролью у режиссёра было связано много страхов.

«Я то ли папа, то ли охранник»: Алексей Учитель о популярности дочери Ани Пересильд
фото: Алексей Учитель с дочерьми Машей и Аней

«Я просто боялся откровенной сцены. Вот эту жуткую сцену изнасилования собирались снимать с помощью дублёрши, но все бы всё равно подумали, что это Аня. Хотелось избежать последствий, чтобы в школе не травили, это отчасти и происходит. Я думаю, что ей завидуют, но это невольно. Более-менее всё в порядке», – поделился Учитель. Он также отметил, что Аню раздражает, когда к ней на улице обращаются по имени её героини Айгуль: «Мы были в Дубае недавно, идёшь по улице, а все спрашивают — можно с вами сфотографироваться. Я просто обалдеваю! Я просто как непонятно кто — то ли папа, то ли охранник… Аня злится очень, что её никто не называет по имени. Все говорят — Айгуль, можно с тобой сфотографироваться. Она злится и отказывает из-за этого».

«Я то ли папа, то ли охранник»: Алексей Учитель о популярности дочери Ани Пересильд
фото: Анна Пересильд

Учитель надеется, что Аня, которой в этом году исполнилось 15 лет, пойдёт по стопам мамы Юлии Пересильд и продолжит актёрскую карьеру. При этом режиссёр желает дочери повышать планку и тщательно подходить к выбору ролей, чтобы не разочаровать зрителя.

«Это проблема в том смысле, что у Ани очень много предложений. И если даже убрать половину из них, то я боюсь, что когда она закончит театральный институт, то она надоест всем. Все будут считать, что ей намного больше лет, чем есть на самом деле. Поэтому я думаю, что сейчас нужен очень жёсткий выбор того, куда идти дальше. Аня советуется, спрашивает по поводу ролей, но больше делает это с мамой. Я ей говорю, что она не имеет права опускать планку. Если идти, то надо замахнуться на что-то большее. У неё есть очень большой потенциал», — заключил Алексей.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
дети
персоны
Анна ПересильдЮлия ПересильдКсения СобчакАлексей Учитель
фильмы
Слово пацана. Кровь на асфальте

фотографии >>
«Я то ли папа, то ли охранник»: Алексей Учитель о популярности дочери Ани Пересильд фотографии
«Я то ли папа, то ли охранник»: Алексей Учитель о популярности дочери Ани Пересильд фотографии
«Я то ли папа, то ли охранник»: Алексей Учитель о популярности дочери Ани Пересильд фотографии
«Я то ли папа, то ли охранник»: Алексей Учитель о популярности дочери Ани Пересильд фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Олег Фиалко
27 июля ушёл из жизни режиссёр Олег Фиалко.
Александр Марушев
26 июля ушёл из жизни актёр Александр Марушев.
Фирудин Сафаров
26 июля ушёл из жизни актёр Фирудин Сафаров.
Арво Валтон
26 июля ушёл из жизни писатель, сценарист Арво Валтон.
Валентин Белоусов
25 июля ушёл из жизни актёр Валентин Белоусов.

День рождения >>

Егор Бакулин
Олег Белов
Иван Дмитриев
Евгения Каверау
Галина Кашковская
Светлана Малюкова
Анатолий Петров
Юлия Ромашина
Андрей Ташков
Саймон Бейкер
Джои Кинг
Жан Рено
Джина Родригес
Хилари Суэнк
Вивика Эй Фокс
Арнольд Шварценеггер
все родившиеся 30 июля >>

Афиша кино >>

Диор и я
биография
Франция, 2014
Империя
комедия, научная фантастика
Бельгия, Германия, Италия, Франция, 2024
Судная ночь. Джекпот
триллер
США, 2023
Затерянный компас
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2022
Капитан Пиг: Путешествие сквозь время
комедия, приключения
Тайвань, 2023
Она танцует
мелодрама
Россия, 2024
Призрачный свет
драма, комедия
США, 2024
Астрал. Проклятие Лилит
фильм ужасов
Индонезия, 2022
Выпусти меня
мистика, триллер
Россия, 2024
Жуть
триллер, фильм ужасов
Аргентина, 2024
Неспокойной ночи
триллер, фильм ужасов
Бельгия, 2023
Тополиный пух
комедия, мелодрама
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен