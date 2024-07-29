«Я то ли папа, то ли охранник»: Алексей Учитель о популярности дочери Ани Пересильд

«Я просто боялся откровенной сцены. Вот эту жуткую сцену изнасилования собирались снимать с помощью дублёрши, но все бы всё равно подумали, что это Аня. Хотелось избежать последствий, чтобы в школе не травили, это отчасти и происходит. Я думаю, что ей завидуют, но это невольно. Более-менее всё в порядке», – поделился Учитель. Он также отметил, что Аню раздражает, когда к ней на улице обращаются по имени её героини Айгуль: «Мы были в Дубае недавно, идёшь по улице, а все спрашивают — можно с вами сфотографироваться. Я просто обалдеваю! Я просто как непонятно кто — то ли папа, то ли охранник… Аня злится очень, что её никто не называет по имени. Все говорят — Айгуль, можно с тобой сфотографироваться. Она злится и отказывает из-за этого».
фото: Анна Пересильд
Учитель надеется, что Аня, которой в этом году исполнилось 15 лет, пойдёт по стопам мамы Юлии Пересильд и продолжит актёрскую карьеру. При этом режиссёр желает дочери повышать планку и тщательно подходить к выбору ролей, чтобы не разочаровать зрителя.
«Это проблема в том смысле, что у Ани очень много предложений. И если даже убрать половину из них, то я боюсь, что когда она закончит театральный институт, то она надоест всем. Все будут считать, что ей намного больше лет, чем есть на самом деле. Поэтому я думаю, что сейчас нужен очень жёсткий выбор того, куда идти дальше. Аня советуется, спрашивает по поводу ролей, но больше делает это с мамой. Я ей говорю, что она не имеет права опускать планку. Если идти, то надо замахнуться на что-то большее. У неё есть очень большой потенциал», — заключил Алексей.
обсуждение >>