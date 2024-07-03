«Я смирился с тем, что не увижу своих внуков»: Юрий Быков об одиночестве, семье и страхах

Режиссёр Юрий Быков
стал гостем нового выпуска
«Интересного подкаста», в котором поделился своими взглядами на отношения и семейное счастье. 42-летний Быков, который ни разу не был женат, признался, что раньше у него было множество страхов, связанных с темой семьи и отцовства. А сейчас он гораздо спокойнее относится к возможности того, что у него никогда не будет семьи.
«У меня было три переходных периода. Я боялся, что не буду молодым отцом — всё, эта тема закрыта, я уже никогда не буду молодым отцом. Вторая тема: я боялся, что у меня не будет внуков. Это я тоже переживу. Ведь понятно, что даже если сейчас у меня родится ребёнок, вряд ли я доживу до того момента, когда мои дети родят своих детей. Я с этим смирился.
А потом я понял, что семья — это один человек. Главное — найти своего человека, и с ним можно прожить даже без детей. Не надо переживать о том, как закончится твоя жизнь, она скорее всего закончится плохо. Главное, чтобы ты хоть когда-нибудь понял, что для тебя настоящее счастье. Хоть на секунду по-настоящему влюбился. Хоть один день бы прожил по-человечески, даже если остальная жизнь как в бреду. Я это понял, и меня отпустило»
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«Я ничего не ищу, я наконец-то успокоился и понимаю, что моё придёт. Как кто-то говорил, нельзя поймать птицу счастья, надо построить сад, в который она прилетит. Надо за собой ухаживать. И появится человек. Или не появится. Я думаю, это дело случая. А специально искать кого-то по параметрам и критериям — это как? И какие вообще могут быть критерии? В 20 лет никаких критериев нет, в 30 лет начинаешь немножечко [что-то понимать], в 40 лет чуть побольше, а в 50-60 люди вообще боятся остаться в одиночестве.
Если уж говорить о каких-то критериях, то женщина — это разговор. Почему, наверное, мне и тяжело найти своего человека. Потому что мне бы хотелось, чтобы женщина не гладила меня по голове как собаку, приговаривая, какой я красивый и режиссёр. Мне нужен человек-друг, близкий, который тебя понимает. Счастье — это когда тебя понимают»
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