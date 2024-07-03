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«Почему мы всё время смотрим на Запад?»: Алла Сигалова о проблемах русской культуры

3 июля
2024 год

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3 июля 2024

В преддверии выхода документально-игрового сериала «Тайны Карениной» сыгравшая в нём Алла Сигалова дала интервью изданию «Hello!». В котором высказалась о причине провальных попыток российской эстрады заимствовать опыт западных артистов в постановке музыкально-танцевальных шоу.

«Почему мы всё время смотрим на Запад?»: Алла Сигалова о проблемах русской культуры

«Почему мы всё время смотрим на Запад?»: Алла Сигалова о проблемах русской культуры

По мнению Сигаловой, проблема гораздо шире и касается существования российской культуры, которая всё время пытается подражать западной. «Мы пытаемся перенимать западный опыт, который на этой земле не приживается или приживается таким убогим, пошлым образом, что я, например, смотреть на это не могу. Но самое печальное в этой ситуации то, что мы тем самым воспитываем определённый вкус аудитории, и это не делает нам чести. Русская литература, театр, живопись абсолютно самобытны и имеют право на продолжение собственных традиций. Почему мы все время смотрим на Запад и делаем так, как они, а у нас не получается? Потому что мы другие. У нас другой культурный код. И я за то, чтобы идти своим путём».

«Почему мы всё время смотрим на Запад?»: Алла Сигалова о проблемах русской культуры
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«Почему мы всё время смотрим на Запад?»: Алла Сигалова о проблемах русской культуры фотографии
«Почему мы всё время смотрим на Запад?»: Алла Сигалова о проблемах русской культуры фотографии
«Почему мы всё время смотрим на Запад?»: Алла Сигалова о проблемах русской культуры фотографии
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