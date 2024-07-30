«За неё волновались все»: Алексей Учитель о полёте Юлии Пересильд в космос

Одним из инфоповодов прошлого года стал полёт Юлии Пересильд
, бывшей возлюбленной и матери двоих дочерей Алексея Учителя
, в космос. В новом интервью Алексей рассказал о первой встрече с Юлией после её возвращения со съёмок картины «Вызов»
на МКС.
«Я встречал Юлю, когда они уже в Москву приземлились. К самолёту пустили только меня и Аню, даже Машу не пустили. Посадили в автобус. Я зачем-то вытащил телефон, я вижу, она сидит в каком-то состоянии, я её никогда такую не видел. Видно, что ей тяжело. Пять минут снял и потом отправил Константину Львовичу, это удивительно. Такого состояния никогда не поймаешь.
За неё волновались все. Когда показывали, как они несколько минут летели в огне… Это жуть. Юля каждый день звонила около 12 часов ночи. Маша прыгала на кровати и сломала руку. Это было около 10 вечера, мы поехали в больницу. Дали задание Ане сказать, что мы пошли гулять с собакой. Аня так и сделала. Но Юля даже с высоты почувствовала, что что-то не то»
, – рассказал Учитель.
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