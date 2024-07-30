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«За неё волновались все»: Алексей Учитель о полёте Юлии Пересильд в космос

30 июля
2024 год

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30 июля 2024
Одним из инфоповодов прошлого года стал полёт Юлии Пересильд, бывшей возлюбленной и матери двоих дочерей Алексея Учителя, в космос. В новом интервью Алексей рассказал о первой встрече с Юлией после её возвращения со съёмок картины «Вызов» на МКС.

«За неё волновались все»: Алексей Учитель о полёте Юлии Пересильд в космос

«Я встречал Юлю, когда они уже в Москву приземлились. К самолёту пустили только меня и Аню, даже Машу не пустили. Посадили в автобус. Я зачем-то вытащил телефон, я вижу, она сидит в каком-то состоянии, я её никогда такую не видел. Видно, что ей тяжело. Пять минут снял и потом отправил Константину Львовичу, это удивительно. Такого состояния никогда не поймаешь.

За неё волновались все. Когда показывали, как они несколько минут летели в огне… Это жуть. Юля каждый день звонила около 12 часов ночи. Маша прыгала на кровати и сломала руку. Это было около 10 вечера, мы поехали в больницу. Дали задание Ане сказать, что мы пошли гулять с собакой. Аня так и сделала. Но Юля даже с высоты почувствовала, что что-то не то», – рассказал Учитель.
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«За неё волновались все»: Алексей Учитель о полёте Юлии Пересильд в космос фотографии
«За неё волновались все»: Алексей Учитель о полёте Юлии Пересильд в космос фотографии
«За неё волновались все»: Алексей Учитель о полёте Юлии Пересильд в космос фотографии
«За неё волновались все»: Алексей Учитель о полёте Юлии Пересильд в космос фотографии
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