«Я хотел позвать на его роль Тимоти Шаламе»: Алексей Учитель о съёмках фильма про Шостаковича

В интервью с Ксенией Собчак режиссёр Алексей Учитель поделился подробностями о своём новом фильме, посвящённом Дмитрию Шостаковичу. На роль композитора в молодости Алексей хотел пригласить Тимоти Шаламе, поскольку считает, что он очень на него похож. Пока Учитель не раскрывает имя актёра, который будет играть Шостаковича.
фото: Дмитрий Шостакович и Тимоти Шаламе
«Знаете, кого я хотел позвать на его роль? Шаламе. А фигура Шостоковича… Его считают узником, приспособленцем… Это загадка, которую никто разгадать не может. В какой-то период он закрылся, даже внешне. Ростропович как-тому ему позвонил и позвал к себе. Шостакович пришёл с бутылкой водки и они просидели так молча 3,5 часа. И потом Шостакович сказал «спасибо», и они расстались. В этом молчании были и мысли, и бури. В фильме я хочу эту тайну чуть приоткрыть. Но это очень тяжело. У нас в картине тоже будет ощущение страха и слежки, как в его жизни. Это есть в любом его музыкальном произведении. Многое, конечно, не он говорил. Ему надо было так сказать».
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