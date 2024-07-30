«Я хотел позвать на его роль Тимоти Шаламе»: Алексей Учитель о съёмках фильма про Шостаковича

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30 июля «За неё волновались все»: Алексей Учитель о полёте Юлии Пересильд в космос Режиссёр рассказал о первой встрече с актрисой после её приземления

29 июля «Я то ли папа, то ли охранник»: Алексей Учитель о популярности дочери Ани Пересильд Режиссёр надеется, что она не уронит планку

28 июля Ноготочки, детские сады, товары для дома: Анна Хилькевич рассказала о личных бизнесах Когда в одной профессии тесно