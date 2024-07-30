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«Я хотел позвать на его роль Тимоти Шаламе»: Алексей Учитель о съёмках фильма про Шостаковича

30 июля
2024 год

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30 июля 2024
В интервью с Ксенией Собчак режиссёр Алексей Учитель поделился подробностями о своём новом фильме, посвящённом Дмитрию Шостаковичу. На роль композитора в молодости Алексей хотел пригласить Тимоти Шаламе, поскольку считает, что он очень на него похож. Пока Учитель не раскрывает имя актёра, который будет играть Шостаковича.

«Я хотел позвать на его роль Тимоти Шаламе»: Алексей Учитель о съёмках фильма про Шостаковича
фото: Дмитрий Шостакович и Тимоти Шаламе

«Знаете, кого я хотел позвать на его роль? Шаламе. А фигура Шостоковича… Его считают узником, приспособленцем… Это загадка, которую никто разгадать не может. В какой-то период он закрылся, даже внешне. Ростропович как-тому ему позвонил и позвал к себе. Шостакович пришёл с бутылкой водки и они просидели так молча 3,5 часа. И потом Шостакович сказал «спасибо», и они расстались. В этом молчании были и мысли, и бури. В фильме я хочу эту тайну чуть приоткрыть. Но это очень тяжело. У нас в картине тоже будет ощущение страха и слежки, как в его жизни. Это есть в любом его музыкальном произведении. Многое, конечно, не он говорил. Ему надо было так сказать».
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«Я хотел позвать на его роль Тимоти Шаламе»: Алексей Учитель о съёмках фильма про Шостаковича фотографии
«Я хотел позвать на его роль Тимоти Шаламе»: Алексей Учитель о съёмках фильма про Шостаковича фотографии
«Я хотел позвать на его роль Тимоти Шаламе»: Алексей Учитель о съёмках фильма про Шостаковича фотографии
«Я хотел позвать на его роль Тимоти Шаламе»: Алексей Учитель о съёмках фильма про Шостаковича фотографии
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