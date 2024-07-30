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Мечта охранника: Антон Лапенко, Жора Крыжовников и Виктория Богатырёва

30 июля
2024 год

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30 июля 2024

Вчера в столичном кинотеатре «Художественный» состоялась премьера комедии Артёма Лемперта «Тополиный пух» о том, как даже в самой отчаянной жизненной ситуации, можно влюбиться и начать видеть прекрасное. Среди гостей премьеры были актёры фильма Антон Лапенко, Виталий Хаев, Андрей Титченко и Полина Шашуро, а также Жора Крыжовников и Ольга Долматовская, Иван Макаревич, Дарья Руденок, Марина Доможирова и Виктория Богатырёва.

Мечта охранника: Антон Лапенко, Жора Крыжовников и Виктория Богатырёва
фото: Антон Лапенко

Мечта охранника: Антон Лапенко, Жора Крыжовников и Виктория Богатырёва
фото: Виктория Богатырёва

Мечта охранника: Антон Лапенко, Жора Крыжовников и Виктория Богатырёва
фото: Виталий Хаев

Мечта охранника: Антон Лапенко, Жора Крыжовников и Виктория Богатырёва
фото: Жора Крыжовников и Ольга Долматовская

Мечта охранника: Антон Лапенко, Жора Крыжовников и Виктория Богатырёва
фото: Андрей Титченко

Мечта охранника: Антон Лапенко, Жора Крыжовников и Виктория Богатырёва
фото: Дарья Руденок

Мечта охранника: Антон Лапенко, Жора Крыжовников и Виктория Богатырёва
фото: Иван Макаревич

Мечта охранника: Антон Лапенко, Жора Крыжовников и Виктория Богатырёва
фото: Марина Доможирова

Мечта охранника: Антон Лапенко, Жора Крыжовников и Виктория Богатырёва
фото: Артём Лемперт и Полина Шашуро

В широкий прокат фильм выходит уже 1 августа.

«Тополиный пух»
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Мечта охранника: Антон Лапенко, Жора Крыжовников и Виктория Богатырёва фотографии
Мечта охранника: Антон Лапенко, Жора Крыжовников и Виктория Богатырёва фотографии
Мечта охранника: Антон Лапенко, Жора Крыжовников и Виктория Богатырёва фотографии
Мечта охранника: Антон Лапенко, Жора Крыжовников и Виктория Богатырёва фотографии
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Деконструкция «Старик и море»

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