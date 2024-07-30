Мечта охранника: Антон Лапенко, Жора Крыжовников и Виктория Богатырёва

Харизматичный властитель, будущий муж и строгий брат: 5 ролей Бурака Озчивита
От прославившего актера «Великолепного века» до неожиданной семейной комедии
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Вчера в столичном кинотеатре «Художественный» состоялась премьера комедии Артёма Лемперта «Тополиный пух» о том, как даже в самой отчаянной жизненной ситуации, можно влюбиться и начать видеть прекрасное. Среди гостей премьеры были актёры фильма Антон Лапенко, Виталий Хаев, Андрей Титченко и Полина Шашуро, а также Жора Крыжовников и Ольга Долматовская, Иван Макаревич, Дарья Руденок, Марина Доможирова и Виктория Богатырёва.
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