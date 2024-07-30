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«Родственники – это проблема государственная»: Алексей Учитель о конфликте с сыном Виктора Цоя

30 июля
2024 год

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30 июля 2024

В 2020 году на экраны вышел фильм Алексея Учителя о рок-музыканте Викторе Цое. Однако его сын, Александр Цой, выступил против проката картины и даже написал письмо президенту с просьбой урегулировать вопрос с использованием авторских прав. В интервью Ксении Собчак Алексей Учитель прокомментировал скандал вокруг его фильма «Цой».

«Родственники – это проблема государственная»: Алексей Учитель о конфликте с сыном Виктора Цоя

«С сыном Цоя и людьми, которые к нему близки, мы встречались, я давал им сценарий перед съёмками, мы разговаривали и пытались найти общий язык. Но это было невозможно сделать. Сколько я ни доказывал, что это фильм не о Цое, это не биографический фильм… Цой – это метафора. Десять дней назад закончился четвёртый суд с Александром, который мы снова благополучно выиграли. С его стороны речь с самого начала шла о запрете. Он написал письмо президенту и требовал запрет. На мой взгляд, это непорядочно по отношению к Виктору Цою», – поделился Учитель.

А в начале этого года вышел фильм «Летучий корабль», снятый по мотивам одноимённой русской народной сказки, против которого также выступил Гарри Бардин – автор известного мультфильма 1979 года. Он не призывал снять фильм, который спродюсировал Учитель, с проката, но высказал недовольство «ремейком». Однако Алексей не считает, что они вместе с сыном Ильёй, режиссёром картины, переснимали советскую анимацию.

«Мы не делали ремейк. Есть сказка, она имеет текст. Гарри Бардин в 15-минутном фильме увидел её по-своему. И я считаю, что увидел он гениально. То, что мы проделали, совсем другое. Персонажи придуманы в сказке. Мы брали у «Союзмультфильма» права на этот фильм. И я был уверен, что разговор с Бардиным на их стороне. Мы недавно поговорили с Юлианой Слащёвой, председателем совета директоров «Союзмультфильма», на эту тему. Они были уверены, что это мы должны были поговорить. Удивили друг друга. Но родственники – это другое, это проблема государственная. Родственники всегда видят своё кино. Но мы не можем врать по-крупному. Мы не знаем, как вели себя люди, когда они с кем-то вдвоём говорили», – заключил Учитель.

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«Родственники – это проблема государственная»: Алексей Учитель о конфликте с сыном Виктора Цоя фотографии
«Родственники – это проблема государственная»: Алексей Учитель о конфликте с сыном Виктора Цоя фотографии
«Родственники – это проблема государственная»: Алексей Учитель о конфликте с сыном Виктора Цоя фотографии
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