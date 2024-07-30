«Родственники – это проблема государственная»: Алексей Учитель о конфликте с сыном Виктора Цоя

В 2020 году на экраны вышел фильм Алексея Учителя
о рок-музыканте Викторе Цое
. Однако его сын, Александр Цой
, выступил против проката картины и даже написал
письмо президенту с просьбой урегулировать вопрос с использованием авторских прав. В интервью Ксении Собчак
Алексей Учитель прокомментировал скандал вокруг его фильма «Цой»
.
«С сыном Цоя и людьми, которые к нему близки, мы встречались, я давал им сценарий перед съёмками, мы разговаривали и пытались найти общий язык. Но это было невозможно сделать. Сколько я ни доказывал, что это фильм не о Цое, это не биографический фильм… Цой – это метафора. Десять дней назад закончился четвёртый суд с Александром, который мы снова благополучно выиграли. С его стороны речь с самого начала шла о запрете. Он написал письмо президенту и требовал запрет. На мой взгляд, это непорядочно по отношению к Виктору Цою»
, – поделился Учитель.
А в начале этого года вышел фильм «Летучий корабль»
, снятый по мотивам одноимённой русской народной сказки, против которого также выступил Гарри Бардин
– автор известного мультфильма 1979 года. Он не призывал снять фильм, который спродюсировал Учитель, с проката, но высказал
недовольство «ремейком». Однако Алексей не считает, что они вместе с сыном Ильёй
, режиссёром картины, переснимали советскую анимацию.
«Мы не делали ремейк. Есть сказка, она имеет текст. Гарри Бардин в 15-минутном фильме увидел её по-своему. И я считаю, что увидел он гениально. То, что мы проделали, совсем другое. Персонажи придуманы в сказке. Мы брали у «Союзмультфильма» права на этот фильм. И я был уверен, что разговор с Бардиным на их стороне. Мы недавно поговорили с Юлианой Слащёвой, председателем совета директоров «Союзмультфильма», на эту тему. Они были уверены, что это мы должны были поговорить. Удивили друг друга. Но родственники – это другое, это проблема государственная. Родственники всегда видят своё кино. Но мы не можем врать по-крупному. Мы не знаем, как вели себя люди, когда они с кем-то вдвоём говорили»
, – заключил Учитель.
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