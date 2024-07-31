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Сына Анджелины Джоли и Брэда Питта сбил автомобиль

31 июля
2024 год

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31 июля 2024
Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта, Пакс Джоли-Питт, был госпитализирован с травмой головы после аварии в Лос-Анджелесе. Инцидент произошёл 29 июля, когда 20-летний Пакс ехал на своем электровелосипеде без шлема и врезался в автомобиль. Об этом сообщает издание TMZ.

Сына Анджелины Джоли и Брэда Питта сбил автомобиль

Авария произошла в вечерний час пик. Пакс врезался в автомобиль, когда на светофоре загорелся красный сигнал. Водитель поспешил осмотреть пострадавшего, на место происшествия прибыли полиция и медики. Уточняется, что у Пакса также было обнаружено повреждение ноги, наблюдалось подозрение на кровоизлияние в мозг. Его экстренно госпитализировали, но уже на днях он вернётся домой.
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Сына Анджелины Джоли и Брэда Питта сбил автомобиль фотографии
Сына Анджелины Джоли и Брэда Питта сбил автомобиль фотографии
Сына Анджелины Джоли и Брэда Питта сбил автомобиль фотографии
Сына Анджелины Джоли и Брэда Питта сбил автомобиль фотографии
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