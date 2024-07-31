Курс молодого отца: Владимир Верёвочкин, Надежда Гуськова и Евгений Михеев

30 июля в кинотеатре «Москино Космос» прошла премьера фантастического фильма «Выпусти меня»
. Картину зрителям представили исполнители главных ролей Владимир Верёвочкин
и Леонид Басов
, а также режиссёр Михаил Константинов
.
фото: Армен Ананикян и Владимир Верёвочкин
фото: Владимир Звёздочкин и Михаил Константинов
фото: Леонид Басов
Среди гостей премьеры были Екатерина Кобба
, Янис Политов
, Владимир Бутенко
, Надежда Гуськова
, Евгений Михеев
и другие.
фото: Никита Еллинский
фото: Владимир Бутенко
фото: Янис Политов
фото: Надежда Гуськова
фото: Евгений Михеев
«Выпусти меня» фото: Екатерина Кобба со спутником
в прокате с 1 августа 2021 года.
«Выпусти меня»
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