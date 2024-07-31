Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Курс молодого отца: Владимир Верёвочкин, Надежда Гуськова и Евгений Михеев

31 июля
2024 год

Лайфстайл >>
31 июля 2024
30 июля в кинотеатре «Москино Космос» прошла премьера фантастического фильма «Выпусти меня». Картину зрителям представили исполнители главных ролей Владимир Верёвочкин и Леонид Басов, а также режиссёр Михаил Константинов.

Курс молодого отца: Владимир Верёвочкин, Надежда Гуськова и Евгений Михеев
фото: Армен Ананикян и Владимир Верёвочкин

Курс молодого отца: Владимир Верёвочкин, Надежда Гуськова и Евгений Михеев
фото: Владимир Звёздочкин и Михаил Константинов

Курс молодого отца: Владимир Верёвочкин, Надежда Гуськова и Евгений Михеев
фото: Леонид Басов

Среди гостей премьеры были Екатерина Кобба, Янис Политов, Владимир Бутенко, Надежда Гуськова, Евгений Михеев и другие.

Курс молодого отца: Владимир Верёвочкин, Надежда Гуськова и Евгений Михеев
фото: Никита Еллинский

Курс молодого отца: Владимир Верёвочкин, Надежда Гуськова и Евгений Михеев
фото: Владимир Бутенко

Курс молодого отца: Владимир Верёвочкин, Надежда Гуськова и Евгений Михеев
фото: Янис Политов

Курс молодого отца: Владимир Верёвочкин, Надежда Гуськова и Евгений Михеев
фото: Надежда Гуськова

Курс молодого отца: Владимир Верёвочкин, Надежда Гуськова и Евгений Михеев
фото: Евгений Михеев

Курс молодого отца: Владимир Верёвочкин, Надежда Гуськова и Евгений Михеев
фото: Екатерина Кобба со спутником

«Выпусти меня» в прокате с 1 августа 2021 года.

«Выпусти меня»
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекпремьерастиль
персоны
Армен АнаникянЛеонид БасовВладимир БутенкоВладимир ВерёвочкинВладимир ЗвёздочкинЕкатерина КоббаЕвгений МихеевЯнис Политов
фильмы
Выпусти меня

фотографии >>
Курс молодого отца: Владимир Верёвочкин, Надежда Гуськова и Евгений Михеев фотографии
Курс молодого отца: Владимир Верёвочкин, Надежда Гуськова и Евгений Михеев фотографии
Курс молодого отца: Владимир Верёвочкин, Надежда Гуськова и Евгений Михеев фотографии
Курс молодого отца: Владимир Верёвочкин, Надежда Гуськова и Евгений Михеев фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Тимур Шивырёв
29 июля ушёл из жизни актёр Тимур Шивырёв.
Олег Фиалко
27 июля ушёл из жизни режиссёр Олег Фиалко.
Александр Марушев
26 июля ушёл из жизни актёр Александр Марушев.

День рождения >>

Ева Авеева
Юрий Белов
Алёна Бондарчук
Евгений Герчаков
Елена Костина
Артём Мазунов
Вера Марецкая
Татьяна Остап
Людмила Плотникова
Любовь Соколова
Ришар Берри
Лэйн Дейвис
Дон Мюррэй
Уэсли Снайпс
Эмилия Фокс
Луи де Фюнес
Джеральдина Чаплин
все родившиеся 31 июля >>

Афиша кино >>

Империя
комедия, научная фантастика
Бельгия, Германия, Италия, Франция, 2024
Телец
биография, драма, музыкальный фильм
США, 2022
Судная ночь. Джекпот
триллер
США, 2023
Тополиный пух
комедия, мелодрама
Россия, 2024
Затерянный компас
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2022
Капитан Пиг: Путешествие сквозь время
комедия, приключения
Тайвань, 2023
Отпуск не по-детски
комедия
Франция, 2023
Призрачный свет
драма, комедия
США, 2024
Выпусти меня
мистика, триллер
Россия, 2024
Герцогиня
боевик, криминальный фильм
Великобритания, 2024
Жуть
триллер, фильм ужасов
Аргентина, 2024
Неспокойной ночи
триллер, фильм ужасов
Бельгия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram