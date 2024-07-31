Курс молодого отца: Владимир Верёвочкин, Надежда Гуськова и Евгений Михеев

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Его госпитализировали с травмой головы

Хоакин Феникс рассказал, что Леди Гага выплюнула свой кофе, когда услышала, как он поёт

30 июля

«Родственники – это проблема государственная»: Алексей Учитель о конфликте с сыном Виктора Цоя

А также о скандале вокруг фильма «Летучий корабль»