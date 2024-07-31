«Никакой хейт с этим не сравнится»: Настя Задорожная о материнских форумах и непрошеных советах

В ожидании
рождения первенца 38-летняя Настя Задорожная
погрузилась в чтение материнских пабликов и обнаружила, что мир «заматеревших» женщин состоит из непрошеных советов, страшилок и ожесточённых споров в интернете. Шокированная прочитанным актриса решила предостеречь других дебютанток и посоветовала им поберечь нервы и не заглядывать на материнские форумы.
«Милые женщины! Всем, кто пребывает в ожидании, очень хочу пожелать не терять голову и держаться правильных ориентиров. Вокруг такое количество безумных советов и предостережений о том, что «надо и не надо в первую и десятую очередь». Тренды на коляски, кроватки и прочую ерунду. А особенно вопрос здоровья и родов»
, — отметила Настя в соцсетях.
«Это цунами вокруг беременности, и надо этого избегать и беречь свою нервную систему. Никто кроме вас, вашего тела и врача, которого вы выбрали не просто так, не знает что для вас лучше. Ещё 30 лет назад было трудно найти что-то для грамотной подготовки, сейчас ровно противоположная ситуация. Я пребываю в шоковом состоянии от того, какое «поле боя» женщины с разным опытом устраивают на просторах интернета. Никакой хейт с этим не сравнится. Как, оказывается, важно в этих вопросах доказать своё превосходство и правоту!
Не повторяйте за мной и не заглядывайте в подобный контент. Даже на пару минут из любопытства. Особенный привет хочется передать девушкам, которые провоцируют роликами типа «я на такой-то неделе и мне не стыдно признаться, что я ем ананасы, сырую рыбу и не купила ничего за неделю до родов», такого внимания я бы не пожелала и врагу».
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