Ванесса Хадженс
впервые стала мамой. Об этом сообщает
издание PageSix, журналисты которого засняли актрису и её возлюбленного, 28-летнего бейсболиста Коула Такера
, покидающих больницу в Калифорнии.
В день выписки из больницы пара также отпраздновала день рождения Коула. Спортсмену исполнилось 28 лет, с чем Ванесса поздравила его в социальных сетях. Ванесса и Коул объявили о помолвке в феврале 2023 года после двух лет отношений, а вскоре сыграли тайную свадьбу. В марте на церемонии вручения премии «Оскар» актриса появилась
с округлившимся животом и в полупрозрачном платье, таким образом заявив о своей беременности, которую ранее отрицала.
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