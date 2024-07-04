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Ванесса Хадженс впервые стала мамой

4 июля
2024 год

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4 июля 2024
Ванесса Хадженс впервые стала мамой. Об этом сообщает издание PageSix, журналисты которого засняли актрису и её возлюбленного, 28-летнего бейсболиста Коула Такера, покидающих больницу в Калифорнии.

Ванесса Хадженс впервые стала мамой

В день выписки из больницы пара также отпраздновала день рождения Коула. Спортсмену исполнилось 28 лет, с чем Ванесса поздравила его в социальных сетях. Ванесса и Коул объявили о помолвке в феврале 2023 года после двух лет отношений, а вскоре сыграли тайную свадьбу. В марте на церемонии вручения премии «Оскар» актриса появилась с округлившимся животом и в полупрозрачном платье, таким образом заявив о своей беременности, которую ранее отрицала.

Ванесса Хадженс впервые стала мамой
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Ванесса Хадженс впервые стала мамой фотографии
Ванесса Хадженс впервые стала мамой фотографии
Ванесса Хадженс впервые стала мамой фотографии
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