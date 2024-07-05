СМИ: Рами Малек и Эмма Коррин помолвлены

Рами Малек
и Эмма Коррин
, которые встречаются около года, вероятно, помолвлены. Во время прогулки пары по Лондону журналисты заметили на безымянном пальце актрисы кольцо. Об этом сообщает
Daily Mail.
В начале лета Малек и Коррин начали жить вместе в особняке в северном Лондоне. Впервые об их романе заговорили
летом прошлого года, когда они появились вместе на концерте Брюса Спрингстина. Ранее 43-летний Малек пять лет встречался с коллегой по фильму «Богемская рапсодия» Люси Бойнтон
. Об их расставании
стало известно в июле прошлого года.
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