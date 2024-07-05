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Павел Прилучный хочет отсудить детей у Агаты Муцениеце

5 июля
2024 год

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5 июля 2024
Павел Прилучный в очередной раз подал в суд на Агату Муцениеце, чтобы определить, с кем будут жить их общие дети. По информации канала Mash, так актёр хочет отсудить детей у бывшей жены, чтобы не платить алименты.

Павел Прилучный хочет отсудить детей у Агаты Муцениеце
фото: Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян с детьми

Вчера состоялось заседание суда по определению места жительства детей Павла и Агаты – 11-летнего Тимофея и 7-летней Мии. Актриса не пришла в суд, сославшись на то, что устала после съёмок. Повторное заседание назначили на 29 августа. На нём дети должны будут решить, с кем хотят жить. Сейчас они живут с матерью. Если суд посчитает, что дети должны жить с отцом, то алименты будет выплачивать сама Агата.

Павел Прилучный хочет отсудить детей у Агаты Муцениеце
фото: Агата Муцениеце с детьми

Муцениеце не устраивает, что бывший супруг перечисляет всего 100 тысяч рублей, хотя зарабатывает миллионы. Кроме того, артистка уверена — на Павла давит нынешняя супруга Зепюр Брутян. Прилучный рассказывал, что у его новой супруги и детей от первого брака сложились хорошие отношения, но при этом недавно Муцениеце заявила, что они запрещают Мии и Тимофею забирать домой подаренные им вещи.
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Павел Прилучный хочет отсудить детей у Агаты Муцениеце фотографии
Павел Прилучный хочет отсудить детей у Агаты Муцениеце фотографии
Павел Прилучный хочет отсудить детей у Агаты Муцениеце фотографии
Павел Прилучный хочет отсудить детей у Агаты Муцениеце фотографии
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