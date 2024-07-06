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СМИ: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек начали бракоразводный процесс

6 июля
2024 год

Лайфстайл >>
6 июля 2024
Отношения Дженнифер Лопес и Бена Аффлека становятся всё более натянутыми. Супруги не только перестали вместе жить, но и начали бракоразводный процесс. Об этом сообщают инсайдеры издания RadarOnline.

СМИ: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек начали бракоразводный процесс

По слухам, пара уже связалась со своими юристами для того, чтобы обсудить все детали официального расторжения брака. Аффлек и Лопес хотят решить вопрос мирным способом, чтобы развод не навредил их совместному бренду «Беннифер»: их отношения вызвали интерес у многих известных мировых брендов, которые заключили с ними рекламные контракты. Из-за развода деловые договоренности придётся разорвать. Крах «Беннифер» означает для пары большие финансовые потери. Теперь адвокаты будут прилагать усилия, чтобы каждая из сторон понесла минимальный ущерб в результате этого разрыва.
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СМИ: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек начали бракоразводный процесс фотографии
СМИ: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек начали бракоразводный процесс фотографии
СМИ: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек начали бракоразводный процесс фотографии
СМИ: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек начали бракоразводный процесс фотографии
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