СМИ: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек начали бракоразводный процесс

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Обвинение запросило 6 лет колонии для Жени Беркович и Светланы Петрийчук

5 июля

Павел Прилучный хочет отсудить детей у Агаты Муцениеце

11-летнего Тимофея и 7-летнюю Мию вызовут на заседание, чтобы определить, с кем они будут жить