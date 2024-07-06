СМИ: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек начали бракоразводный процесс

Отношения Дженнифер Лопес
и Бена Аффлека
становятся всё более натянутыми. Супруги не только перестали вместе жить, но и начали бракоразводный процесс. Об этом сообщают
инсайдеры издания RadarOnline.
По слухам, пара уже связалась со своими юристами для того, чтобы обсудить все детали официального расторжения брака. Аффлек и Лопес хотят решить вопрос мирным способом, чтобы развод не навредил их совместному бренду «Беннифер»: их отношения вызвали интерес у многих известных мировых брендов, которые заключили с ними рекламные контракты. Из-за развода деловые договоренности придётся разорвать. Крах «Беннифер» означает для пары большие финансовые потери. Теперь адвокаты будут прилагать усилия, чтобы каждая из сторон понесла минимальный ущерб в результате этого разрыва.
обсуждение >>