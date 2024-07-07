Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра

Чулпан Хаматова
больше двух лет являлась актрисой Нового Рижского театра
, который в ближайшее время разрывает с ней контракт. Латвийская пресса объяснила такое решение тем, что билеты на три спектакля с участием Чулпан продавались плохо, и это приносило театру репутационный ущерб. Актриса подтвердила увольнение, но причину назвала другую.
Чулпан связала увольнение со своими гастролями в Европе и Америке, которые должны будут состояться в следующем сезоне: «Также будут три новых спектакля с Крымовым, а затем Михаил Дурненков напишет новую пьесу, которая будет показана в Эстонии. После этого, возможно, будет шоу в Театре Дейла»
, — рассказала Чулпан.
Актриса пожаловалась, что к концу сезона очень устала из-за большого количества работы в новом шоу Дмитрия Крымова: «Это очень тяжелые репетиции, ничего не получается. Это очень интересно, но очень сложно. Это первый спектакль с Крымовым, для меня это тоже эксперимент»
, — отметила Хаматова в интервью латвийскому телеканалу.
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