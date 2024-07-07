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Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра

7 июля
2024 год

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7 июля 2024
Чулпан Хаматова больше двух лет являлась актрисой Нового Рижского театра, который в ближайшее время разрывает с ней контракт. Латвийская пресса объяснила такое решение тем, что билеты на три спектакля с участием Чулпан продавались плохо, и это приносило театру репутационный ущерб. Актриса подтвердила увольнение, но причину назвала другую.

Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра

Чулпан связала увольнение со своими гастролями в Европе и Америке, которые должны будут состояться в следующем сезоне: «Также будут три новых спектакля с Крымовым, а затем Михаил Дурненков напишет новую пьесу, которая будет показана в Эстонии. После этого, возможно, будет шоу в Театре Дейла», — рассказала Чулпан.

Актриса пожаловалась, что к концу сезона очень устала из-за большого количества работы в новом шоу Дмитрия Крымова: «Это очень тяжелые репетиции, ничего не получается. Это очень интересно, но очень сложно. Это первый спектакль с Крымовым, для меня это тоже эксперимент», — отметила Хаматова в интервью латвийскому телеканалу.
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Михаил ДурненковДмитрий КрымовЧулпан Хаматова
театры
Новый Рижский театр

фотографии >>
Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра фотографии
Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра фотографии
Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра фотографии
Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра фотографии
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