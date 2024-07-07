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Екатерина Андреева рассказала, как отбилась от маньяка силой мысли

7 июля
2024 год

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7 июля 2024
Бессмертная ведущая программы «Время» Екатерина Андреева дала большое интервью Светлане Бондарчук, в котором рассказала о том, как силой мысли отпугнула маньяка. А помогли ей в этом многолетние занятия восточными практиками, в частности тай-чи. Ирония в том, что увлечение тай-чи началось с желания Екатерины завладеть миниатюрным чайным сервизом.

Екатерина Андреева рассказала, как отбилась от маньяка силой мысли

«Я зашла на работе в кабинет одного своего коллеги и увидела у него маленький сервизик, кукольный совершенно. А в детстве у меня особо не было кукольных сервизов, я не доиграла. И я спросила, что это. А он говорит: "Это сервиз для чайной церемонии". Я говорю: "А где ты такой купил?" "А мне учитель по тай-чи привёз из Китая". То есть я пошла на тай-чи за сервизом, а закончилось это всё глубокой практикой. Это одновременно боевая гимнастика, медицина и практика духа. Но самая главная задача — обуздать в себе все страсти».

На вопрос Светланы о том, пригождалась ли Андреевой практика в быту, телеведущая рассказала о победоносных встречах с маньяком в Останкино и сворой бродячих собак в Черногории.

Екатерина Андреева рассказала, как отбилась от маньяка силой мысли

«Вышел маньяк. Он прямо пришёл ко мне, хотел меня выследить. Было очень поздно, я выходила с ночной смены, это было ещё в дикторском отделе. Я понимала, что никого нет рядом. И тогда я включила вот эту энергетическую силу мысли, которая может отбить человека на несколько метров. Он отвалился, ударился головой, пошла кровь, я быстренько села в машину и уехала.
Ещё был случай в Черногории, я шла по пляжу и увидела огромную стаю бродячих собак, которые напали на домашнего пса-боксёра. И мои сопровождающие кричали мне, чтобы я не заходила туда, потому что бродячие собаки — это опасно. Но я понимала, что его загрызут. Поэтому я зашла внутрь этой стаи и просто очень сильно закричала. Они замерли на несколько секунд. Я толкнула боксёра и он убежал. И я ещё держала это поле несколько секунд, они стояли замерев, а потом расслабились и обмякли. Я не могу применять это всё время, потому что это энергетически очень затратно, я могу заболеть. Но в критический момент можно».
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№ 1
Эльнинья   7.07.2024 - 22:11
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Екатерина АндрееваСветлана Бондарчук

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Екатерина Андреева рассказала, как отбилась от маньяка силой мысли фотографии
Екатерина Андреева рассказала, как отбилась от маньяка силой мысли фотографии
Екатерина Андреева рассказала, как отбилась от маньяка силой мысли фотографии
Екатерина Андреева рассказала, как отбилась от маньяка силой мысли фотографии
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