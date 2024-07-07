Екатерина Андреева рассказала, как отбилась от маньяка силой мысли

Бессмертная ведущая программы «Время» Екатерина Андреева
дала большое интервью Светлане Бондарчук
, в котором рассказала о том, как силой мысли отпугнула маньяка. А помогли ей в этом многолетние занятия восточными практиками, в частности тай-чи. Ирония в том, что увлечение тай-чи началось с желания Екатерины завладеть миниатюрным чайным сервизом.
«Я зашла на работе в кабинет одного своего коллеги и увидела у него маленький сервизик, кукольный совершенно. А в детстве у меня особо не было кукольных сервизов, я не доиграла. И я спросила, что это. А он говорит: "Это сервиз для чайной церемонии". Я говорю: "А где ты такой купил?" "А мне учитель по тай-чи привёз из Китая". То есть я пошла на тай-чи за сервизом, а закончилось это всё глубокой практикой. Это одновременно боевая гимнастика, медицина и практика духа. Но самая главная задача — обуздать в себе все страсти»
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На вопрос Светланы о том, пригождалась ли Андреевой практика в быту, телеведущая рассказала о победоносных встречах с маньяком в Останкино и сворой бродячих собак в Черногории.
«Вышел маньяк. Он прямо пришёл ко мне, хотел меня выследить. Было очень поздно, я выходила с ночной смены, это было ещё в дикторском отделе. Я понимала, что никого нет рядом. И тогда я включила вот эту энергетическую силу мысли, которая может отбить человека на несколько метров. Он отвалился, ударился головой, пошла кровь, я быстренько села в машину и уехала.
Ещё был случай в Черногории, я шла по пляжу и увидела огромную стаю бродячих собак, которые напали на домашнего пса-боксёра. И мои сопровождающие кричали мне, чтобы я не заходила туда, потому что бродячие собаки — это опасно. Но я понимала, что его загрызут. Поэтому я зашла внутрь этой стаи и просто очень сильно закричала. Они замерли на несколько секунд. Я толкнула боксёра и он убежал. И я ещё держала это поле несколько секунд, они стояли замерев, а потом расслабились и обмякли. Я не могу применять это всё время, потому что это энергетически очень затратно, я могу заболеть. Но в критический момент можно»
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