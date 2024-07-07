Екатерина Андреева рассказала о ссоре с Никитой Михалковым

Телеведущая Екатерина Андреева
несколько раз получала предложение сняться в кино, но никогда не стремилась стать актрисой, потому что не любит играть. А в ответ на предложение Юрия Кары
сыграть Маргариту в фильме «Мастер и Маргарита»
Андреева и вовсе посоветовала режиссёру отказаться от идеи снимать этот фильм.
«Мне было это очень лестно, но поехала я туда с желанием рассказать Юрию Каре (хотя, кто я такая? но у меня был зов сердца), что ему это кино снимать нельзя. Я была уверена, что ему это снимать нельзя. Булгаков очень сложный автор, у него высокая духовная связь с субстанциями белого и черного цвета. Это не шутки. Я была права, потому что фильм так и не вышел, его один раз показали на каком-то фестивале, и он лёг на полку»
, — рассказала Андреева в интервью Светлане Бондарчук
.
«У меня ещё была роль со словами в фильме Басова про разведчиков. Но я же выпускница истфака. И когда я пришла на площадку (а мне уже и костюм пошили, и парик сделали), а там подстаканники стоят “50-летие Октября”... Ну как это возможно, когда у нас по сценарию 39-й год? И я сказала об этом. Но природа человека такова, что если ему подсказывают что-то правильное, он начинает злиться. А меня лишили слов. Режиссёр обиделся, и я там только сижу в купе»
.
Не отходя от кассы, Андреева поделилась историей ссоры с Никитой Михалковым
, о которой до настоящего времени мало кто знал. Михалков попросил Андрееву почитать сценарий к продолжению «Утомлённых солнцем»
, и телеведущая честно поделилась с режиссёром своим мнением.
«Надо сказать, что первая часть меня потрясла. Никита схватил суть: его Митя — это белогвардейская Россия, Котов — большевики, а Россия — это Ингеборга. И они дерутся за неё. Когда он прислал мне сценарий второй части, я не смогла оторваться. Я читала всю ночь. Это был великий сценарий. Но он актрису поменял. Не буду говорить, по каким причинам. Когда я узнала, что он поменял актрису, я сделала всё, чтобы донести ему информацию о том, что этого нельзя делать. Через его детей, друзей, через всех кого можно. Но он это не воспринял. Потому что здесь уже взыграло режиссёрское эго “Я великий, я знаю”. Я не спорю. Но фильм не зашёл. Потому что когда он понял, что между Митей и героиней Толстогановой нет этой химии, фильм пошёл не туда, куда надо. Он кстати, после этого со мной много лет не разговаривал»
.
Телеведущая уверена, что если бы Михалков её услышал, у фильма иначе сложилась бы прокатная судьба. Также Андреева считает, что сцена со Сталиным и тортом была лишней.
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