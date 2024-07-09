Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Женю Беркович и Светлану Петрийчук приговорили к 6 годам колонии общего режима

9 июля
2024 год

Лайфстайл >>
9 июля 2024
8 июля Второй Западный окружной военный суд признал режиссёра Женю Беркович и драматурга Светлану Петрийчук виновными в оправдании терроризма за спектакль «Финист ясный сокол». И приговорил их к шести годам колонии общего режима. Суд постановил зачесть им содержание под стражей из расчёта один день к одному (Беркович и Петрийчук были задержаны в мае 2023 года).

Женю Беркович и Светлану Петрийчук приговорили к 6 годам колонии общего режима

С 13 июня заседания по делу проходили в закрытом режиме по ходатайству прокурора из-за угроз в адрес некоторых свидетелей обвинения, которые они получали в интернете. Среди слушателей, столпившихся у здания суда, были в основном журналисты, родственники и знакомые обвиняемых, в том числе актриса Мариэтта Цигаль-Полищук.

Спектакль «Финист ясный сокол» рассказывал о россиянках, завербованных Исламским государством (запрещённая в России террористическая организация). Постановка, основанная на материалах реальных уголовных дел, представляет собой своеобразный допрос россиянки, решившей выйти замуж за террориста и уехать к нему в Сирию. В 2022 году спектакль получил 2 премии «Золотая маска»: за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы.

Одна из героинь рассказывает, что влюбилась в террориста, общаясь с ним по переписке. И увлеклась идеей переезда к нему после того, как он расписал ей все прелести жизни женщин в исламе. Экспертиза Московского государственного лингвистического университета посчитала, что пьеса оправдывает выбор этих женщин, а террористическую организацию представляет свободным, продвинутым обществом, которое морально и духовно превосходит остальных.

Женю Беркович и Светлану Петрийчук приговорили к 6 годам колонии общего режима

Беркович и Петрийчук категорически отвергают эти обвинения, подчёркивая, что ставили спектакль с целью профилактики терроризма, а не его оправдания. И настаивают на том, что никогда не разделяли убеждений приверженцев ислама. «Я никогда не носила хиджаб. Я состою в светском браке с нерелигиозным мужчиной. Я ем свинину, фотографируюсь на пляже... Невозможно при всем вышесказанном быть исламисткой», — говорила Беркович на одном из заседаний.

Помимо лингвистической экспертизы у обвинения были показания актёра Владимира Карпука (он первым обвинил создателей в оправдании терроризма) и секретного свидетеля под псевдонимом «Никита», который тайно снял спектакль на телефон и показал запись полиции. По мнению Никиты, в пьесе «террористы показаны жертвами, а виновным выставили российское государство».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Мариэтта Цигаль-Полищук рассказала об опекунстве над дочерьми Жени Беркович, которая сидит в СИЗО
«С ними нельзя ссориться»: Мариэтта Цигаль-Полищук о походах в СИЗО
Поиск по меткам
суд
персоны
Евгения БерковичВладимир КарпукСветлана ПетрийчукМариэтта Цигаль-Полищук

фотографии >>
Женю Беркович и Светлану Петрийчук приговорили к 6 годам колонии общего режима фотографии
Женю Беркович и Светлану Петрийчук приговорили к 6 годам колонии общего режима фотографии
Женю Беркович и Светлану Петрийчук приговорили к 6 годам колонии общего режима фотографии
Женю Беркович и Светлану Петрийчук приговорили к 6 годам колонии общего режима фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Ежи Штур
9 июля ушёл из жизни актёр Ежи Штур.
Надежда Матушкина
8 июля ушла из жизни актриса Надежда Матушкина.
Марина Кондратьева
8 июля ушла из жизни артистка балета, педагог Марина Кондратьева.
Илья Гафт
7 июля ушёл из жизни танцовщик, балетмейстер Илья Гафт.
Аза Лихитченко
6 июля ушла из жизни диктор Аза Лихитченко.
Римантас Сидабрас
6 июля ушёл из жизни актёр Римантас Сидабрас.

День рождения >>

Лия Ахеджакова
Владимир Гусев (II)
Екатерина Гусева
Дмитрий Дюжев
Зинаида Кириенко
Муза Крепкогорская
Вячеслав Кулаков
Юлия Такшина
Олег Шкловский
Дуглас Бут
Брайан Деннехи
Крис Купер
Кортни Лав
Келли МакГиллис
Фред Сэвидж
Том Хэнкс
все родившиеся 9 июля >>

Афиша кино >>

Что-то не так с Кевином
драма, триллер, экранизация
Великобритания, США, 2011
Ночной замес
боевик, молодежный фильм, фильм ужасов
Канада, 2023
Папуля
драма
США, 2023
Астрал. Ночной кошмар
мистика, фильм ужасов
Индонезия, Южная Корея, 2024
На гребне волны. Возвращение
криминальный фильм, триллер
Австралия, 2023
Второй акт
комедия
Франция, 2024
Максин XXX
триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2024
Наводнение
боевик, триллер, фильм ужасов
США, 2023
Большое путешествие. Вокруг света
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2024
Культурная комедия
комедия
Россия, 2024
Не одна дома
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Город страха
детектив, триллер, экранизация
Германия, США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram