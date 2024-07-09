Женю Беркович и Светлану Петрийчук приговорили к 6 годам колонии общего режима

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Режиссёра и драматурга приговорили к 6 годам колонии общего режима

«Позор нашего правосудия»: Ксения Собчак, Юлия Пересильд и Максим Виторган прокомментировали приговор Беркович и Петрийчук

«Мордобой на фоне советского китча»: В The New York Times вышла статья о «Слове пацана»

7 июля

Екатерина Андреева рассказала о ссоре с Никитой Михалковым

И о предложении сыграть в «Мастере и Маргарите»