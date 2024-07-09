«Позор нашего правосудия»: Ксения Собчак, Юлия Пересильд и Максим Виторган прокомментировали приговор Беркович и Петрийчук

8 июля суд признал режиссёра Женю Беркович и драматурга Светлану Петрийчук виновными в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол» и приговорил их к 6 годам колонии общего режима. Дело вызвало широкий общественный резонанс. А решение суда ошеломило даже тех деятелей культуры, которые сами не так давно пострадали от преследований.
фото: Светлана Петрийчук и Женя Беркович
Актриса Юлия Пересильд назвала этот приговор чудовищным, напомнив, что на свободе у Беркович и Петрийчук остались несовершеннолетние дети, которых оставили сиротами в Год семьи. «У девочек дети. В год семьи чудовищно оставить детей сиротами. Я очень надеюсь, что приговор будет пересмотрен».
фото: Юлия Пересильд
Режиссёр Кирилл Серебренников, сам больше года отсидевший под домашним арестом по делу Седьмой студии, проклял всех, кто участвовал в этом деле и выразил уверенность, что осуждённые выйдут раньше положенного срока.
Ксения Собчак назвала приговор позором российского правосудия: «Дать срок, да еще и по такой тяжелой статье людям, которые этот самый терроризм своей постановкой вообще-то изобличают, а не оправдывают — это позор для нашего правосудия».
фото: Борис Акунин
Писатель Борис Акунин (внесён в реестр иноагентов, террористов и экстремистов) попытался вспомнить, были ли подобные прецеденты ранее, и не смог: «За театральный спектакль в России выносят тюремный приговор впервые. Кажется, такого в мировой истории вообще еще не бывало. Даже при Сталине актеров и драматургов приговаривали не за профессиональную деятельность, а по 58 статье. Чтобы сажать за пьесу и постановку — это прямо новое слово в театральной критике. Этот процесс попадёт в учебники».
фото: Максим Виторган
Высказался также актёр Максим Виторган, отметивший, что решение суда не имеет никакого отношения к спектаклю. «Не надо писать, что судят их за спектакль. Их судят за нежелание сгибаться в покорном поклоне. Это страшно для Зла. Оно таких боится. Не понимает, что с ними делать. Таким не дашь театр за лояльность, не запугаешь попаданием в чёрные списки и запретом на работу, не пошантажируешь детьми...»
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