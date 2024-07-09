СМИ: Леониду Каневскому диагностировали рак

Согласно данным телеграм-канала Mash
, у 85-летнего актёра и телеведущего Леонида Каневского
нашли онкологическое заболевание. Последние несколько лет актёр жаловался на боли в районе малого таза, а во время очередного обследования врачи обнаружили опухоль.
Анализы показали, что образование злокачественное, но врачи посчитали, что хирургическое вмешательство может угрожать здоровью Леонида, во многом из-за его преклонного возраста. К тому же критической угрозы жизни и здоровью нет, поэтому Леонид встал на учёт к онкологу и будет регулярно проверяться.
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