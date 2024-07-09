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СМИ: Леониду Каневскому диагностировали рак

9 июля
2024 год

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9 июля 2024
Согласно данным телеграм-канала Mash, у 85-летнего актёра и телеведущего Леонида Каневского нашли онкологическое заболевание. Последние несколько лет актёр жаловался на боли в районе малого таза, а во время очередного обследования врачи обнаружили опухоль.

СМИ: Леониду Каневскому диагностировали рак

Анализы показали, что образование злокачественное, но врачи посчитали, что хирургическое вмешательство может угрожать здоровью Леонида, во многом из-за его преклонного возраста. К тому же критической угрозы жизни и здоровью нет, поэтому Леонид встал на учёт к онкологу и будет регулярно проверяться.
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Леонид Каневский

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СМИ: Леониду Каневскому диагностировали рак фотографии
СМИ: Леониду Каневскому диагностировали рак фотографии
СМИ: Леониду Каневскому диагностировали рак фотографии
СМИ: Леониду Каневскому диагностировали рак фотографии
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