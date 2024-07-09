СМИ: Леониду Каневскому диагностировали рак

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34-летнюю актрису засняли на отдыхе в красноречивом наряде

Режиссёра и драматурга приговорили к 6 годам колонии общего режима

«Позор нашего правосудия»: Ксения Собчак, Юлия Пересильд и Максим Виторган прокомментировали приговор Беркович и Петрийчук

9 июля

Женю Беркович и Светлану Петрийчук приговорили к 6 годам колонии общего режима

Режиссёра и драматурга признали виновными в деле об оправдании терроризма