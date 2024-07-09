Марго Робби ждёт первенца

Кажется, Марго Робби беременна. На фотографиях, сделанных папарацци в Италии, актриса отдыхает на озере Комо в популярном у современных беременных звёзд виде: в укороченной футболке, оголяющей выпирающий живот. Можно, конечно, было бы предположить, что Марго просто плотно поела или не уследила за фигурой, но едва ли актриса стала бы демонстрировать успехи подобного рода. После публикации фотографий в издании Daily Mail многочисленные источники бросились подтверждать информацию о беременности Марго. Сама же актриса и её муж Том Акерли не комментируют эту новость.
фото: Марго с мужем Томом Акерли
С тех пор, как Марго вышла замуж за Тома в 2016 году, журналисты принялись терзать её вопросами о материнстве. В одном из интервью Марго призналась, что её ужасно злит эта беспардонность и что она ещё не доросла до материнства.
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