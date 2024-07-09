Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Марго Робби ждёт первенца

9 июля
2024 год

Лайфстайл >>
9 июля 2024
Кажется, Марго Робби беременна. На фотографиях, сделанных папарацци в Италии, актриса отдыхает на озере Комо в популярном у современных беременных звёзд виде: в укороченной футболке, оголяющей выпирающий живот. Можно, конечно, было бы предположить, что Марго просто плотно поела или не уследила за фигурой, но едва ли актриса стала бы демонстрировать успехи подобного рода. После публикации фотографий в издании Daily Mail многочисленные источники бросились подтверждать информацию о беременности Марго. Сама же актриса и её муж Том Акерли не комментируют эту новость.

Марго Робби ждёт первенца
фото: Марго с мужем Томом Акерли

С тех пор, как Марго вышла замуж за Тома в 2016 году, журналисты принялись терзать её вопросами о материнстве. В одном из интервью Марго призналась, что её ужасно злит эта беспардонность и что она ещё не доросла до материнства.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Марго Робби снова призналась, что не доросла до материнства
Поиск по меткам
дети
персоны
Марго Робби

фотографии >>
Марго Робби ждёт первенца фотографии
Марго Робби ждёт первенца фотографии
Марго Робби ждёт первенца фотографии
Марго Робби ждёт первенца фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Ежи Штур
9 июля ушёл из жизни актёр Ежи Штур.
Надежда Матушкина
8 июля ушла из жизни актриса Надежда Матушкина.
Марина Кондратьева
8 июля ушла из жизни артистка балета, педагог Марина Кондратьева.
Илья Гафт
7 июля ушёл из жизни танцовщик, балетмейстер Илья Гафт.
Аза Лихитченко
6 июля ушла из жизни диктор Аза Лихитченко.
Римантас Сидабрас
6 июля ушёл из жизни актёр Римантас Сидабрас.

День рождения >>

Лия Ахеджакова
Владимир Гусев (II)
Екатерина Гусева
Дмитрий Дюжев
Зинаида Кириенко
Муза Крепкогорская
Вячеслав Кулаков
Юлия Такшина
Олег Шкловский
Дуглас Бут
Брайан Деннехи
Крис Купер
Кортни Лав
Келли МакГиллис
Фред Сэвидж
Том Хэнкс
все родившиеся 9 июля >>

Афиша кино >>

Что-то не так с Кевином
драма, триллер, экранизация
Великобритания, США, 2011
Ночной замес
боевик, молодежный фильм, фильм ужасов
Канада, 2023
Папуля
драма
США, 2023
Астрал. Ночной кошмар
мистика, фильм ужасов
Индонезия, Южная Корея, 2024
На гребне волны. Возвращение
криминальный фильм, триллер
Австралия, 2023
Второй акт
комедия
Франция, 2024
Максин XXX
триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2024
Наводнение
боевик, триллер, фильм ужасов
США, 2023
Большое путешествие. Вокруг света
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2024
Культурная комедия
комедия
Россия, 2024
Не одна дома
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Город страха
детектив, триллер, экранизация
Германия, США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен