«Я уступала ему, потому что он умнее»: Мария Голубкина о воспитании детей с Николаем Фоменко

Актриса Мария Голубкина стала гостьей передачи Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба», в эфире которой рассказала об отношениях с бывшим мужем Николаем Фоменко. Артисты развелись 17 лет назад, но до сих пор поддерживают связь, принимая участие в жизни своих детей, 26-летней Анастасии и 22-летнего Ивана.
фото: Николай Фоменко и Мария Голубкина
По словам актрисы, несмотря на все разногласия, она до сих пор относится с большим уважением к бывшему мужу и прислушивается к его мнению, когда речь заходит о будущем детей. Например, именно Фоменко настоял на том, чтобы Анастасия и Иван получили образование в Германии.
фото: Мария с сыном Иваном
«Несмотря на то, что были вещи, которые мне совсем не нравились, потому что я считала, что надо сделать по-другому, и вообще надо советоваться, я уступала ему в его решениях относительно наших детей. Несмотря на то, что мне не нравилось или было больно. Что они должны поехать учиться куда-то далеко от дома, что я буду скучать. Ну, приходилось поскучать. Но зато я понимаю, что его решения правильнее, чем были бы мои. Потому что он умнее. То, что Николай Владимирович делает — абсолютно правильно, несмотря на то, что он плевать хотел на мои чувства. Но в этом случае я его поддерживаю».
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