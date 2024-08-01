Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я уступала ему, потому что он умнее»: Мария Голубкина о воспитании детей с Николаем Фоменко

1 августа
2024 год

Лайфстайл >>
1 августа 2024
Актриса Мария Голубкина стала гостьей передачи Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба», в эфире которой рассказала об отношениях с бывшим мужем Николаем Фоменко. Артисты развелись 17 лет назад, но до сих пор поддерживают связь, принимая участие в жизни своих детей, 26-летней Анастасии и 22-летнего Ивана.

«Я уступала ему, потому что он умнее»: Мария Голубкина о воспитании детей с Николаем Фоменко
фото: Николай Фоменко и Мария Голубкина

По словам актрисы, несмотря на все разногласия, она до сих пор относится с большим уважением к бывшему мужу и прислушивается к его мнению, когда речь заходит о будущем детей. Например, именно Фоменко настоял на том, чтобы Анастасия и Иван получили образование в Германии.

«Я уступала ему, потому что он умнее»: Мария Голубкина о воспитании детей с Николаем Фоменко
фото: Мария с сыном Иваном

«Несмотря на то, что были вещи, которые мне совсем не нравились, потому что я считала, что надо сделать по-другому, и вообще надо советоваться, я уступала ему в его решениях относительно наших детей. Несмотря на то, что мне не нравилось или было больно. Что они должны поехать учиться куда-то далеко от дома, что я буду скучать. Ну, приходилось поскучать. Но зато я понимаю, что его решения правильнее, чем были бы мои. Потому что он умнее. То, что Николай Владимирович делает — абсолютно правильно, несмотря на то, что он плевать хотел на мои чувства. Но в этом случае я его поддерживаю».

«Я уступала ему, потому что он умнее»: Мария Голубкина о воспитании детей с Николаем Фоменко
фото: Мария с дочерью Анастасией
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
детиобразование
персоны
Мария ГолубкинаБорис КорчевниковНиколай Фоменко

фотографии >>
«Я уступала ему, потому что он умнее»: Мария Голубкина о воспитании детей с Николаем Фоменко фотографии
«Я уступала ему, потому что он умнее»: Мария Голубкина о воспитании детей с Николаем Фоменко фотографии
«Я уступала ему, потому что он умнее»: Мария Голубкина о воспитании детей с Николаем Фоменко фотографии
«Я уступала ему, потому что он умнее»: Мария Голубкина о воспитании детей с Николаем Фоменко фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Абдуллах Габибов
30 июля ушёл из жизни актёр Абдуллах Габибов.
Александр Корепанов
22 июля ушёл из жизни актёр Александр Корепанов.

День рождения >>

Лейла Абашидзе
Анатолий Белый
Юрий Дубровин
Ивар Калныньш
Ксения Кутепова
Полина Кутепова
Лилия Мэй
Поля Полякова
Софья Хилькова
Демиан Бичир
Джанкарло Джаннини
Каспар Каппарони
Кулио
Джейсон Момоа
Эдуардо Норьега
Деванни Пинн
все родившиеся 1 августа >>

Афиша кино >>

Империя
комедия, научная фантастика
Бельгия, Германия, Италия, Франция, 2024
Телец
биография, драма, музыкальный фильм
США, 2022
Тополиный пух
комедия, мелодрама
Россия, 2024
Судная ночь. Джекпот
триллер
США, 2023
Затерянный компас
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2022
Капитан Пиг: Путешествие сквозь время
комедия, приключения
Тайвань, 2023
Отпуск не по-детски
комедия
Франция, 2023
Призрачный свет
драма, комедия
США, 2024
Выпусти меня
мистика, триллер
Россия, 2024
Герцогиня
боевик, криминальный фильм
Великобритания, 2024
Жуть
триллер, фильм ужасов
Аргентина, 2024
Неспокойной ночи
триллер, фильм ужасов
Бельгия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram