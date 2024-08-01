На дороге: Максим Стоянов, Лев Зулькарнаев и Константин Плотников

31 июля в московском летнем кинотеатре Summer Cinema by KION состоялась презентация сериала «Она такая классная»
— авантюрного роуд-муви о дружбе, которая помогает преодолеть расстояния и предрассудки. Сериал зрителям представили актёры Лев Зулькарнаев
, Денис Прытков
, Валерий Степанов
, Евгений Егоров
и Екатерина Федулова
.
фото: Лев Зулькарнаев, Денис Прытков, Валерий Степанов и Евгений Егоров
фото: Екатерина Федулова
Среди гостей премьеры были замечены Александра Черкасова
, Максим Стоянов
, Екатерина Молоховская
, Александр Лойе
, Елена Панова
, Владимир Маркони
, Константин Плотников
, Антон Риваль
и многие другие.
фото: Александра Черкасова
фото: Алим Хоконов
фото: Виктория Корлякова и Максим Стоянов
фото: Ксения Суркова
фото: Екатерина Молоховская
фото: Александр Лойе
фото: Анджелика Каширина
фото: Александра Власова
фото: Антон Риваль с женой
фото: Константин Плотников
фото: Влад Лисовец
Сериал «Она такая классная» доступен в онлайн-кинотеатре Kion c 1 августа 2024 года.
фото: Владимир Маркони
«Она такая классная». Тизер-трейлер
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