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На дороге: Максим Стоянов, Лев Зулькарнаев и Константин Плотников

1 августа
2024 год

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1 августа 2024
31 июля в московском летнем кинотеатре Summer Cinema by KION состоялась презентация сериала «Она такая классная» — авантюрного роуд-муви о дружбе, которая помогает преодолеть расстояния и предрассудки. Сериал зрителям представили актёры Лев Зулькарнаев, Денис Прытков, Валерий Степанов, Евгений Егоров и Екатерина Федулова.

На дороге: Максим Стоянов, Лев Зулькарнаев и Константин Плотников
фото: Лев Зулькарнаев, Денис Прытков, Валерий Степанов и Евгений Егоров

На дороге: Максим Стоянов, Лев Зулькарнаев и Константин Плотников

На дороге: Максим Стоянов, Лев Зулькарнаев и Константин Плотников
фото: Екатерина Федулова

Среди гостей премьеры были замечены Александра Черкасова, Максим Стоянов, Екатерина Молоховская, Александр Лойе, Елена Панова, Владимир Маркони, Константин Плотников, Антон Риваль и многие другие.

На дороге: Максим Стоянов, Лев Зулькарнаев и Константин Плотников
фото: Александра Черкасова

На дороге: Максим Стоянов, Лев Зулькарнаев и Константин Плотников
фото: Алим Хоконов

На дороге: Максим Стоянов, Лев Зулькарнаев и Константин Плотников
фото: Виктория Корлякова и Максим Стоянов

На дороге: Максим Стоянов, Лев Зулькарнаев и Константин Плотников
фото: Ксения Суркова

На дороге: Максим Стоянов, Лев Зулькарнаев и Константин Плотников
фото: Екатерина Молоховская

На дороге: Максим Стоянов, Лев Зулькарнаев и Константин Плотников
фото: Александр Лойе

На дороге: Максим Стоянов, Лев Зулькарнаев и Константин Плотников
фото: Анджелика Каширина

На дороге: Максим Стоянов, Лев Зулькарнаев и Константин Плотников
фото: Александра Власова

На дороге: Максим Стоянов, Лев Зулькарнаев и Константин Плотников
фото: Антон Риваль с женой

На дороге: Максим Стоянов, Лев Зулькарнаев и Константин Плотников
фото: Константин Плотников

На дороге: Максим Стоянов, Лев Зулькарнаев и Константин Плотников
фото: Влад Лисовец

На дороге: Максим Стоянов, Лев Зулькарнаев и Константин Плотников
фото: Владимир Маркони

Сериал «Она такая классная» доступен в онлайн-кинотеатре Kion c 1 августа 2024 года.

«Она такая классная». Тизер-трейлер
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Она такая классная

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На дороге: Максим Стоянов, Лев Зулькарнаев и Константин Плотников фотографии
На дороге: Максим Стоянов, Лев Зулькарнаев и Константин Плотников фотографии
На дороге: Максим Стоянов, Лев Зулькарнаев и Константин Плотников фотографии
На дороге: Максим Стоянов, Лев Зулькарнаев и Константин Плотников фотографии
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