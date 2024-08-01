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Блейк Лайвли запустила собственный бренд косметики для волос

1 августа
2024 год

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1 августа 2024
Воспитывающая с Райаном Рейнольдсом четырёх дочерей Блейк Лайвли решила обезопасить себя от рисков, связанных с зависимой и нервной актёрской профессией, и начала потихоньку развивать разные бизнес-проекты. Пару лет назад актриса запустила бренд безалкогольных напитков Betty Buzz (у него есть алкогольный близнец Betty Booze), существенно сэкономив на рекламе. А теперь, по горячим следам Бейонсе, анонсировала запуск бренда уходовой косметики для волос.

Блейк Лайвли запустила собственный бренд косметики для волос

В шутливой форме представляя свою новую продукцию, Блейк заявила, что работа над линейкой заняла целых 7 лет. «В детстве, отрочестве, юности, материнстве, работе и личной жизни — где бы то ни было и когда бы то ни было единственной, самой узнаваемой частью меня была моя индивидуальнос…Нет? Не моя индивидуальность? Ааа… Мои волосы.

Это мой самый верный спутник в жизни. Мы вместе уже 36 лет и продолжаем жить дальше. И как в любых отношениях — лучше и здоровее тогда, когда вы заботитесь друг о друге. А чтоб как следует их любить, я нашла систему, которая творит для меня чудеса. Хакнула, наконец, спустя десятилетия работы с лучшими людьми в индустрии и безумного количества проб и ошибок. Я потратила 7 лет, одержимо развивая каждую деталь своего нового детища».

Блейк Лайвли запустила собственный бренд косметики для волос

Детище получило имя «Blake Brown» — так бы звучало имя самой актрисы, если бы её отец не взял фамилию её матери, которая потом досталась и всем дочерям. Естественно, линейка Блейк отвечает всем стандартам принципа «устойчивого развития», чем якобы и отличается от сотен похожих продуктов. А ещё в ней нет кондиционера, потому что сама Блейк никогда не использует это средство, предпочитая ему увлажняющие маски.
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Блейк Лайвли запустила собственный бренд косметики для волос фотографии
Блейк Лайвли запустила собственный бренд косметики для волос фотографии
Блейк Лайвли запустила собственный бренд косметики для волос фотографии
Блейк Лайвли запустила собственный бренд косметики для волос фотографии
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