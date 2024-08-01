Блейк Лайвли запустила собственный бренд косметики для волос

Воспитывающая с Райаном Рейнольдсом
четырёх дочерей Блейк Лайвли
решила обезопасить себя от рисков, связанных с зависимой и нервной актёрской профессией, и начала потихоньку развивать разные бизнес-проекты. Пару лет назад актриса запустила бренд безалкогольных напитков Betty Buzz (у него есть алкогольный близнец Betty Booze), существенно сэкономив на рекламе
. А теперь, по горячим следам Бейонсе, анонсировала запуск бренда уходовой косметики для волос.
В шутливой форме представляя свою новую продукцию, Блейк заявила, что работа над линейкой заняла целых 7 лет. «В детстве, отрочестве, юности, материнстве, работе и личной жизни — где бы то ни было и когда бы то ни было единственной, самой узнаваемой частью меня была моя индивидуальнос…Нет? Не моя индивидуальность? Ааа… Мои волосы.
Это мой самый верный спутник в жизни. Мы вместе уже 36 лет и продолжаем жить дальше. И как в любых отношениях — лучше и здоровее тогда, когда вы заботитесь друг о друге. А чтоб как следует их любить, я нашла систему, которая творит для меня чудеса. Хакнула, наконец, спустя десятилетия работы с лучшими людьми в индустрии и безумного количества проб и ошибок. Я потратила 7 лет, одержимо развивая каждую деталь своего нового детища»
.
Детище получило имя «Blake Brown» — так бы звучало имя самой актрисы, если бы её отец не взял фамилию её матери, которая потом досталась и всем дочерям. Естественно, линейка Блейк отвечает всем стандартам принципа «устойчивого развития», чем якобы и отличается от сотен похожих продуктов. А ещё в ней нет кондиционера, потому что сама Блейк никогда не использует это средство, предпочитая ему увлажняющие маски.
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