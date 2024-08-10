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Полина Цыганова рассказала, что взяла паузу между школой и институтом

10 августа
2024 год

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10 августа 2024
19-летняя Полина Цыганова в преддверии выхода фильма «110», в котором она сыграла главную роль, дала интервью журналу StarHit и рассказала о подготовке к поступлению в вуз. После выпуска из школы Полина решила не поступать сразу – она взяла годичный перерыв, чтобы аккумулировать силы перед началом учёбы.

Полина Цыганова рассказала, что взяла паузу между школой и институтом

«Я нигде пока не учусь, поступаю. Но поступаю не на актёрское, а на режиссуру — на данном этапе она мне интересна. Сейчас в России становится популярной такая штука, как gap year, когда между школой и институтом берётся небольшая пауза, чтобы выдохнуть, проголодаться, назовём это так. Потому что, когда ты сразу прыгаешь из школы в институт, для многих всё заканчивается выгоранием. Я вот, например, очень соскучилась. Я обожаю учиться! Всё время образовываюсь сама, много читаю, изучаю языки, изучаю историю с репетиторами. Это такая штука, которую нужно хотеть, иначе ничего не получится», – поделилась Полина.
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Полина Цыганова рассказала, что взяла паузу между школой и институтом фотографии
Полина Цыганова рассказала, что взяла паузу между школой и институтом фотографии
Полина Цыганова рассказала, что взяла паузу между школой и институтом фотографии
Полина Цыганова рассказала, что взяла паузу между школой и институтом фотографии
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