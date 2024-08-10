Полина Цыганова рассказала, что взяла паузу между школой и институтом

19-летняя Полина Цыганова
в преддверии выхода фильма «110»
, в котором она сыграла главную роль, дала интервью
журналу StarHit и рассказала о подготовке к поступлению в вуз. После выпуска из школы Полина решила не поступать сразу – она взяла годичный перерыв, чтобы аккумулировать силы перед началом учёбы.
«Я нигде пока не учусь, поступаю. Но поступаю не на актёрское, а на режиссуру — на данном этапе она мне интересна. Сейчас в России становится популярной такая штука, как gap year, когда между школой и институтом берётся небольшая пауза, чтобы выдохнуть, проголодаться, назовём это так. Потому что, когда ты сразу прыгаешь из школы в институт, для многих всё заканчивается выгоранием. Я вот, например, очень соскучилась. Я обожаю учиться! Всё время образовываюсь сама, много читаю, изучаю языки, изучаю историю с репетиторами. Это такая штука, которую нужно хотеть, иначе ничего не получится»
, – поделилась Полина.
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