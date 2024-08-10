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«Я получала бесплатные сэндвичи»: Кейт Бланшетт рассказала о гонораре за съёмки во «Властелине колец»

10 августа
2024 год

Лайфстайл >>
10 августа 2024
Кейт Бланшетт рассказала о гонораре за съёмки в трилогии «Властелин колец». Актриса стала гостьей ток-шоу Watch What Happens Live («Смотри, что происходит в прямом эфире») и сильно удивилась, когда ведущий Энди Коэн предположил, что за роль Галадриэль она получила самую большую оплату.

«Я получала бесплатные сэндвичи»: Кейт Бланшетт рассказала о гонораре за съёмки во «Властелине колец»

«Вы шутите? Нет, за этот фильм никому ничего не заплатили. В основном я получала бесплатные сэндвичи и сохранила свои эльфийские уши. Женщинам платят не так много, как вы думаете», — сказала Кейт. По словам актрисы, «Властелин колец» привлёк её тем, что за режиссуру в нём отвечал Питер Джексон. В 1992 году он снял культовый пародийный хоррор «Живая мертвечина», и она мечтала с ним поработать.

Хотя информация о гонорарах актёров не является общедоступной, маловероятно, что Бланшетт на самом деле снялась в фильме бесплатно. В октябре 2013 года был опубликован отчёт We Got This Covered, в котором говорилось, что Орландо Блум заработал 175 тысяч долларов за все три фильма, а Шон Эстин – 250 тысяч. Элайджа Вуд получил 250 тысяч долларов за первый фильм, но уже за третий его гонорар достиг 1 миллиона долларов. Все три фильма франшизы собрали в прокате 2,9 млрд долларов.
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Властелин колец: Братство КольцаЖивая мертвечина

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«Я получала бесплатные сэндвичи»: Кейт Бланшетт рассказала о гонораре за съёмки во «Властелине колец» фотографии
«Я получала бесплатные сэндвичи»: Кейт Бланшетт рассказала о гонораре за съёмки во «Властелине колец» фотографии
«Я получала бесплатные сэндвичи»: Кейт Бланшетт рассказала о гонораре за съёмки во «Властелине колец» фотографии
«Я получала бесплатные сэндвичи»: Кейт Бланшетт рассказала о гонораре за съёмки во «Властелине колец» фотографии
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