Кира Найтли рассказала, что у её дочери дислексия

С шести лет Кира Найтли страдает от дислексии – ей трудно овладеть письмом и чтением, а чтобы выучить текст для роли, приходится записывать его в аудиоформате и потом переслушивать множество раз. Как оказалось, её дочери поставили такой же диагноз. Об этом 39-летняя актриса и её супруг, музыкант Джеймс Райтон, рассказали в подкасте Ruthie's Table 4.
фото: Кира Найтли и Джеймс Райтон
У какой именно из девочек обнаружена дислексия, не уточняется (пара воспитывает двух дочерей — восьмилетнюю Эди и четырехлетнюю Делайлу): «У нас ребёнок-дислексик. У неё просто потрясающая память», – рассказала Кира. Джеймс добавил, их дочь «заучивает книгу наизусть, и это потрясающе».
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