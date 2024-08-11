«Я решила исчезнуть»: Памела Андерсон рассказала, почему вернулась в родной город и занялась садоводством

В начале пандемии в 2020 году Памела Андерсон
покинула Францию, продала свой дом в Малибу и направилась на север Канады, в маленький городок на острове Ванкувер, где родилась и выросла. Она уединилась там со своими взрослыми сыновьями Брэндоном
и Диланом
. Памела приобрела старый мотель своей бабушки, отремонтировала его и поселила там своих родителей. Она восстановила и расширила сад своего дедушки на том же участке, где в детстве бегала босиком. В интервью изданию Better Home & Garden Памела рассказала
, почему решила вернуться в родной город и заняться садоводством.
«Несколько лет назад я сдалась и поняла, что мне нужно что-то менять. Когда я вернулась в Канаду, я была в плохом состоянии. Не знаю, что произошло за последние десятилетия, но сейчас я чувствую себя очень далёкой от того образа, каким была раньше. Мне было очень грустно и одиноко. Я чувствовала не просто недопонимание, а словно действительно всё испортила, как будто вся моя жизнь была чередой ошибок. Я была строга к себе, считала, что причинила много боли своей семье и своим детям. В какой-то момент я решила вернуться домой, исчезнуть и заняться садом. И когда я начала работать в саду, это стало своего рода метафорой восстановления моей жизни. Я начала сажать семена, и даже самые мелочи стали приобретать для меня глубокий смысл»
.
Памела рассказала, что любовь к садоводству ей передалась от дедушки Германа, с которым она была очень близка в детстве: «Он увлекался мифологией и сказками, и мы часто говорили о них, когда я была маленькой. Дедушка расставлял маленькие зеркальца по саду и говорил, что с их помощью можно увидеть фей и эльфов. У меня до сих пор есть небольшая коллекция стеклянных шариков и игрушек, которые я нахожу в саду. И я думаю: «Неужели это я оставила их там в детстве для себя в будущем?» Поверьте, я уже совсем помешалась на всём этом. Вы только представьте, что место, которое я купила у своей бабушки, — это то самое место, куда мои родители привезли меня из роддома, когда я родилась. Там было девять домиков, и мы жили в шестом. Это то самое место, где мои ноги впервые коснулись земли»
.
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