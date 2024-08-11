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Памела Андерсон рассказала, почему отказалась от макияжа

11 августа
2024 год

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11 августа 2024
57-летняя Памела Андерсон украсила обложку нового номера журнала Better Home & Garden и рассказала, что её побудило отказаться от макияжа.

Памела Андерсон рассказала, почему отказалась от макияжа

Актриса устала сидеть по три часа в гримёрке и наносить макияж. При этом Памела уточнила, что всегда хотела быть домохозяйкой, а дома краситься необязательно: «Где-то в начале пути я начала думать, что хочу бросить вызов идее красоты и этой маске, которую мы надеваем. Как только я сняла маску, передо мной открылся целый мир. Это был такой освежающий взгляд на всё, и я не думала, что кто-то вообще обратит на это внимание. А теперь люди останавливают меня на улице и говорят: "Знаете, раньше вы мне не нравились, а теперь нравитесь". И тогда я думаю: "Хм, кажется, это комплимент".
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Памела Андерсон рассказала, почему отказалась от макияжа фотографии
Памела Андерсон рассказала, почему отказалась от макияжа фотографии
Памела Андерсон рассказала, почему отказалась от макияжа фотографии
Памела Андерсон рассказала, почему отказалась от макияжа фотографии
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