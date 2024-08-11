Памела Андерсон рассказала, почему отказалась от макияжа

57-летняя Памела Андерсон
украсила обложку нового номера журнала Better Home & Garden и рассказала
, что её побудило отказаться от макияжа.
Актриса устала сидеть по три часа в гримёрке и наносить макияж. При этом Памела уточнила, что всегда хотела быть домохозяйкой, а дома краситься необязательно: «Где-то в начале пути я начала думать, что хочу бросить вызов идее красоты и этой маске, которую мы надеваем. Как только я сняла маску, передо мной открылся целый мир. Это был такой освежающий взгляд на всё, и я не думала, что кто-то вообще обратит на это внимание. А теперь люди останавливают меня на улице и говорят: "Знаете, раньше вы мне не нравились, а теперь нравитесь". И тогда я думаю: "Хм, кажется, это комплимент"
.
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