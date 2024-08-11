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СМИ: Развод Дженнифер Лопес и Бена Аффлека станет самым дорогим в истории

11 августа
2024 год

Лайфстайл >>
11 августа 2024

Бракоразводный процесс стоил Дженнифер Лопес и Бену Аффлеку целое состояние: пара потеряла не один совместный рекламный контракт. Как сообщает издание Page Six, развод Бена и Джей Ло станет «самым дорогим в истории» и уже сейчас они готовятся к «многомиллионному заключительному этапу завершения отношений». Половину этого бюджета, кстати, составляет дорогая свадьба, на которую экс-возлюбленные решились пару лет назад.

СМИ: Развод Дженнифер Лопес и Бена Аффлека станет самым дорогим в истории

«Они поддались моменту. Дженнифер мечтала об этой свадьбе — о платьях, друзьях, обо всех этих атрибутах и украшениях — десятилетиями», — поделился собеседник издания, отметив, что трёхдневное торжество обошлось звёздной паре по меньшей мере в восемь миллионов долларов. По мнению инсайдера, Бен и Джен никак не могли успокоиться после своей первой сорвавшейся свадьбы в 2003 году, и именно это «чувство незавершенности» подтолкнуло их к тому, что по итогу обернулось крахом: «Они перевернули страницу всех незаконченных дел 20-летней давности. Они довели всё до конца — и теперь они точно знают, что не созданы для долгого пути. Они увидели всё, что им нужно было увидеть, и всё кончено».

Ожидается, что пара официально объявит о расставании к концу лета
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СМИ: Развод Дженнифер Лопес и Бена Аффлека станет самым дорогим в истории фотографии
СМИ: Развод Дженнифер Лопес и Бена Аффлека станет самым дорогим в истории фотографии
СМИ: Развод Дженнифер Лопес и Бена Аффлека станет самым дорогим в истории фотографии
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