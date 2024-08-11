Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сергей Бурунов встречается с дочерью пермского политика

11 августа
2024 год

Лайфстайл >>
11 августа 2024
7 августа Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук сыграли свадьбу. Ведущим торжественной церемонии стал друг пары Сергей Бурунов, который, как сообщает издание Super, на праздник пришёл не один, а в компании своей возлюбленной Екатерины Леви, дочери известного пермского бизнесмена и политика Семёна Леви.

Сергей Бурунов встречается с дочерью пермского политика

Впервые журналисты издания застали пару вместе 22 мая на Премии Художественного театра. Тогда Сергей и Екатерина весь вечер не отходили друг от друга и держались за руки, чем спровоцировали слухи о романе. Известно, что Екатерине 35 лет, она младше Бурунова на 12 лет. Девушка родом из Перми, занимается индивидуальным предпринимательством в сфере химчистки.

Сергей Бурунов встречается с дочерью пермского политика
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Анастасия Евстафьева (внучка рыбака и учительницы русского языка и литературы)   11.08.2024 - 02:06
В Художественный театр. И без меня. Нет. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
любовь
персоны
Сергей БуруновКатерина КовальчукГарик Харламов

фотографии >>
Сергей Бурунов встречается с дочерью пермского политика фотографии
Сергей Бурунов встречается с дочерью пермского политика фотографии
Сергей Бурунов встречается с дочерью пермского политика фотографии
Сергей Бурунов встречается с дочерью пермского политика фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Алина Кузнецова
10 августа ушла из жизни актриса Алина Кузнецова.
Александр Яськов
8 августа ушёл из жизни актёр Александр Яськов.
Макар Алпатов
8 августа ушёл из жизни артист оперетты, театральный деятель Макар Алпатов.
Владимир Крашенинников
7 августа ушёл из жизни Владимир Крашенинников.

День рождения >>

Станислав Белозеров
Сергей Жарков
Арсений Ковальский
Оскар Кучера
Елена Лотова
Олег Мазуров
Лаура Пицхелаури
Юлия Проскурякова
Виталий Юшков
Эшли Дженсен
Эмбет Дэвидц
Крис Мессина
Жорж Риго
Оливье де Фюнес
Крис Хемсворт
Халк Хоган
все родившиеся 11 августа >>

Афиша кино >>

Мад
драма
США, 2012
Криминальный город. Возмездие
боевик, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2024
Заклятие Амелии
мистика, триллер, фильм ужасов
Португалия, 2023
Беспредельные путешествия во времени
криминальный фильм, научная фантастика, триллер
Австралия, 2023
Братья
драма
Франция, 2024
Виселица. Жертва призрака
фильм ужасов
Камбоджа, 2023
Мой парень — маньяк
триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2022
Ози: Голос джунглей
детский фильм, приключения, семейное кино
Великобритания, Франция, 2023
Остров бессмертных
драма, мистика, триллер
Канада, 2023
Реальные зомби
комедия, фильм ужасов, экранизация
Канада, Франция, 2023
Тайна самоубийцы
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Исландия, 2023
Тем временем на Земле
драма, научная фантастика, приключения
Франция, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram