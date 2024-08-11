Сергей Бурунов встречается с дочерью пермского политика

7 августа Гарик Харламов
и Екатерина Ковальчук
сыграли свадьбу
. Ведущим торжественной церемонии стал друг пары Сергей Бурунов
, который, как сообщает
издание Super, на праздник пришёл не один, а в компании своей возлюбленной Екатерины Леви
, дочери известного пермского бизнесмена и политика Семёна Леви
.
Впервые журналисты издания застали пару вместе 22 мая на Премии Художественного театра. Тогда Сергей и Екатерина весь вечер не отходили друг от друга и держались за руки, чем спровоцировали слухи о романе. Известно, что Екатерине 35 лет, она младше Бурунова на 12 лет. Девушка родом из Перми, занимается индивидуальным предпринимательством в сфере химчистки.
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