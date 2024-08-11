Сергей Бурунов встречается с дочерью пермского политика

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Пара потеряет несколько миллионов долларов

СМИ: Развод Дженнифер Лопес и Бена Аффлека станет самым дорогим в истории

Памела Андерсон рассказала, почему отказалась от макияжа

«Я решила исчезнуть»: Памела Андерсон рассказала, почему вернулась в родной город и занялась садоводством

10 августа

Кира Найтли рассказала, что у её дочери дислексия

С детства актриса страдает от того же диагноза