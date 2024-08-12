Памела Андерсон выпустит кулинарную книгу

Памела Андерсон
выпустит собственную книгу рецептов «I love you: Recipes from the Heart». Изначально она создавалась как «подарок на новоселье для сыновей и их подруг», но потом старший сын Брэндон
убедил актрису выпустить её большим тиражом. В продажу книга поступит уже 15 октября.
«Я адаптировала множество семейных рецептов, которые происходят из северо- и восточноевропейских традиций моих родителей. Много пробиотиков, голубцы, супы и маринованные закуски. Это то, что я люблю, моя еда для души. Коробка с этими рецептами была предназначена для сыновей, которые только что купили дом вместе, и для их подруг, всех четверых. Конечно, мой сын Брэндон, будучи бизнесменом, сказал: «Мама, это ведь книга». Так что мы сделали её и назвали «I Love You», потому что именно это было выгравировано на коробке с рецептами.
Я не была уверена, что кто-то вообще захочет её купить. У людей сложился такой стереотипный образ меня — от «Плейбоя» до «Спасателей Малибу», от моих рок-н-ролльных мужей до всего остального. И хотя я устраивала все эти званые ужины и готовила для семьи и детей, это не было на виду. И теперь для меня огромное облегчение — быть собой и наслаждаться этим временем»
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