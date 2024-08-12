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Хоакин Феникс придумал эротические сцены для гей-мелодрамы и отказался от участия в ней за 5 дней до съёмок

12 августа
2024 год

Лайфстайл >>
12 августа 2024
Хоакин Феникс отказался от роли в новой картине режиссёра Тодда Хейнса за пять дней до начала съёмок. Киношники уверены, что артист «струсил». Об этом сообщил IndieWire.

Хоакин Феникс придумал эротические сцены для гей-мелодрамы и отказался от участия в ней за 5 дней до съёмок

По сюжету драмы коренной американец и коррумпированный полицейский из Лос-Анджелеса 1930-х вступают в отношения и вынуждены бежать из страны на юг, когда об их связи узнают окружающие (в ноябре 2023 года Верховный суд России признал экстремистской организацией «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его). Актёр принимал участие в работе над сценарием и сам предложил добавить в фильм побольше откровенных сцен. Из-за этого драма должна была получить «взрослый» рейтинг NC-17, который запрещает просмотр детям младше 18 лет.

По информации инсайдеров, препродакшен картины шёл полным ходом, однако за пять дней до начала съёмок Феникс «струсил» и покинул проект. Отмечается, что весь фильм, уже проданный международным дистрибьюторам, зависел от участия актёра и в данных условиях его невозможно заменить. Из-за отказа Феникса команда осталась без работы, а общие убытки могут превысить семизначную сумму. Представители Хейнса и Феникса пока никак не прокомментировали ситуацию вокруг фильма.
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Хоакин Феникс придумал эротические сцены для гей-мелодрамы и отказался от участия в ней за 5 дней до съёмок фотографии
Хоакин Феникс придумал эротические сцены для гей-мелодрамы и отказался от участия в ней за 5 дней до съёмок фотографии
Хоакин Феникс придумал эротические сцены для гей-мелодрамы и отказался от участия в ней за 5 дней до съёмок фотографии
Хоакин Феникс придумал эротические сцены для гей-мелодрамы и отказался от участия в ней за 5 дней до съёмок фотографии
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